Rengin irrumpe en la mansión y humilla a todos con una revelación inesperada sobre Bahar

Este viernes, la pantalla de Canal 9 Televida se prepara para un capítulo de alto impacto en Bahar.

Este viernes, la pantalla de Canal 9 Televida se prepara para un capítulo de alto impacto en Bahar. Lo que comienza como una velada familiar destinada a celebrar la unión entre Uras y Seren termina transformándose en un auténtico campo de batalla legal y emocional. Acá te dejamos el anticipo de lo que se viene esta noche.

La tensión estalla desde el primer minuto cuando la madre de Bahar, fiel a su estilo directo, increpa a los padres de Seren cuestionando el nuevo vínculo familiar. Sin embargo, el verdadero caos se desata con la llegada de la persona menos esperada: Rengin.

Sin invitación y con una sonrisa desafiante, la mujer irrumpe en la reunión para dar un golpe final que deja a todos paralizados. Delante de Timur, Nevra y la propia Bahar, Rengin se proclama no solo como la prometida de Timur, sino como la dueña absoluta de la propiedad. “La acabo de cancelar. Bienvenidos a mi casa”, lanza con frialdad, confirmando que ha pagado la hipoteca y que la mansión ya no le pertenece a la familia.