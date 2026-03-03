Regina Casé y los secretos detrás de Zoé: la villana que cautiva en “Todas las Flores”

La reconocida actriz brasileña reveló cómo construyó a la compleja madre de Maíra, uno de los personajes más potentes de la superproducción que se emite de lunes a viernes a las 14:30 por El 9 Televida. Un papel que mezcla crueldad con una humanidad sorprendente.

Regina Casé ha logrado lo que pocos actores consiguen: que el público ame odiar a su personaje. En Todas las Flores, la actriz se pone en la piel de Zoé, una mujer ambiciosa y manipuladora que mantiene una relación tóxica con su hija, Vanessa, y desprecia a la joven Maíra. Según explicó la artista, su composición no buscó una maldad caricaturesca, sino una figura que cree que sus acciones están justificadas. Esta profundidad emocional es la que mantiene en vilo a los televidentes mendocinos cada tarde a través de la pantalla de El 9 Televida.

Para dar vida a este desafío actoral, Regina Casé detalló que trabajó exhaustivamente en la dualidad del personaje. Por un lado, la frialdad necesaria para liderar una red de tráfico humano; por el otro, la vulnerabilidad de una mujer que busca desesperadamente el afecto. La actriz destacó que Zoé es un “torbellino de sentimientos” y que su éxito radica en que no es una villana de una sola pieza. Cada gesto y cada mirada fueron diseñados para mostrar que, detrás de la ambición desmedida, existe una historia de carencias que la empuja al límite.

La repercusión de su trabajo ha sido inmediata, posicionando a la novela como la gran favorita de la franja de las 14:30. Regina Casé confesó que se sorprende por el impacto de Zoé en la audiencia, ya que el público logra conectar con sus matices a pesar de sus crímenes. La química con sus compañeras del elenco, especialmente con Sophie Charlotte y Letícia Colin, ha sido fundamental para que los conflictos familiares de la trama se sientan reales y dolorosos, elevando el nivel de esta ficción de clase mundial.

De esta manera, Todas las Flores se consolida como el plan perfecto para las siestas en Mendoza. Con una trama que no da respiro y la magistral interpretación de Regina Casé, la historia de Zoé promete seguir revelando secretos oscuros y giros inesperados.

Los seguidores de El 9 Televida saben que, en este drama brasileño, nada es lo que parece y que la verdadera naturaleza de la protagonista recién comienza a florecer en una lucha por el poder y la redención que no conoce fronteras.