Reconciliación mediante: Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir hacen planes de vacaciones

La prensa turca ya da como un hecho que la pareja protagonista del suceso de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, están nuevamente juntos y a punto de irse de viaje. Acá los detalles de esta novela cuya trama engancha más que lo que muestran en pantalla.
Las novedades de las últimas semanas en torno a Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja que protagoniza la serie más vista de El 9 Televida, indicaban que luego de la ruptura se había producido un acercamiento entre ambos. Pero parece que ha sido más que eso, y en buena hora para el fandom que sufre junto con ellos, ya que este lunes la prensa turca publicó en todas las portadas que ambos están reconciliados y hasta planeando un viaje de vacaciones juntos. Acá te traemos todos los detalles de Estambul de los tortolitos que se cruzaron en Yalı Çapkını y nunca más se pudieron separar.
Este lunes se anunció la reconciliación de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, quienes comenzaron su relación en el set de la serie y rápidamente pasaron a la vida real. El columnista de revista Onur Akay anunció el reencuentro. El periodista Mehmet Üstündağ también confirmó esta información en el programa “Gel Konuşalım” (Hablemos).
Según el artículo de Akay , la pareja opta por una relación más tranquila y privada, esta vez. Para tomarse un breve descanso de sus apretadas agendas laborales, Saraçoğlu y Demir eligieron Assos para sus vacaciones.
Sitio que el fandom #AfRam conoce muy bien, ya que, según la información, que hay que aclarar que es escasa y a cuentagotas, fue el primer acercamiento entre Afra y Mert luego del escándalo de proporciones globales de las fotos en donde el actor aparecía besando a una chica que no era, precisamente, quien hizo de Seyran.