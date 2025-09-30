Reconciliación mediante: Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir hacen planes de vacaciones

La prensa turca ya da como un hecho que la pareja protagonista del suceso de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, están nuevamente juntos y a punto de irse de viaje. Acá los detalles de esta novela cuya trama engancha más que lo que muestran en pantalla.

Las novedades de las últimas semanas en torno a Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja que protagoniza la serie más vista de El 9 Televida, indicaban que luego de la ruptura se había producido un acercamiento entre ambos. Pero parece que ha sido más que eso, y en buena hora para el fandom que sufre junto con ellos, ya que este lunes la prensa turca publicó en todas las portadas que ambos están reconciliados y hasta planeando un viaje de vacaciones juntos. Acá te traemos todos los detalles de Estambul de los tortolitos que se cruzaron en Yalı Çapkını y nunca más se pudieron separar.

Este lunes se anunció la reconciliación de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir, quienes comenzaron su relación en el set de la serie y rápidamente pasaron a la vida real. El columnista de revista Onur Akay anunció el reencuentro. El periodista Mehmet Üstündağ también confirmó esta información en el programa “Gel Konuşalım” (Hablemos).

Según el artículo de Akay , la pareja opta por una relación más tranquila y privada, esta vez. Para tomarse un breve descanso de sus apretadas agendas laborales, Saraçoğlu y Demir eligieron Assos para sus vacaciones.

Sitio que el fandom #AfRam conoce muy bien, ya que, según la información, que hay que aclarar que es escasa y a cuentagotas, fue el primer acercamiento entre Afra y Mert luego del escándalo de proporciones globales de las fotos en donde el actor aparecía besando a una chica que no era, precisamente, quien hizo de Seyran.

La pareja, que planea quedarse unos días en la casa que Mert Ramazan Demir compró en dicha localidad hace unos meses, también aprovechará las vacaciones para visitar a la familia de Afra Saraçoğlu, que vive en Akçay.

Con la prensa ya advertida, por la publicación de Akay, será cuestión de tiempo para que, si esto se confirma, alguna foto de la pareja de Amor a Cualquier Precio llegue hasta estas latitudes. En cualquier caso, que tanto Afra Saraçoğlu como Mert Ramazan Demir puedan vivir su amor y su relación como desean.

