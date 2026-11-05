Radiantes y a todo color, uñas “summer nails”

Desde el sutil amarillo mantequilla hasta el magnético rojo ladrillo. La manicura estival se renueva con texturas nacaradas, tonos pasteles y guiños a la naturaleza para acompañar los días de sol y playa.
Con el ascenso definitivo de las temperaturas y la cercanía de las vacaciones, las manos reclaman un protagonismo absoluto en el estilismo diario. Las uñas se transforman en el accesorio de moda definitivo, invitando a dejar atrás los tonos sobrios para abrazar una paleta vibrante, luminosa y versátil.
Las propuestas de summer nails para este verano combinan el regreso de clásicos reinventados con técnicas que van desde el minimalismo más pulido hasta el arte en miniatura. Seis tendencias indiscutidas marcan el rumbo de los salones de belleza para lucir una manicura impecable tanto en la ciudad como en la costa.
Amarillo mantequilla: la luz delicada de la temporada
Ideal para quienes buscan escapar de los neutros tradicionales sin caer en estridencias, este tono pastel ilumina las manos con una elegancia sutil. Funciona de maravilla en uñas cortas con acabado glossy y permite sumar mínimos detalles florales o puntos en contraste para un aire romántico.
Lila suave: modernidad y sofisticación femenina
Como una alternativa moderna al clásico rosa, el lila aporta frescura y distinción. Se puede llevar en formato monocromático impecable o reversionar la clásica manicura francesa utilizando esta gama sobre una base lechosa y translúcida.
Celeste cielo: un directo guiño al mar
Evocando la inmensidad del océano y los días de descanso, el azul claro se posiciona como el comodín perfecto para combinar con prendas de lino, blanco y estilismos relajados. Las ondas abstractas o los pequeños motivos marinos sobre base transparente elevan este diseño al instante.
Verde matcha: inspiración botánica
Sofisticado y contemporáneo, este tono inspirado en la naturaleza aporta un aire fresco que se acopla a la perfección con la gama de los beiges, los blancos y los accesorios en fibras naturales. Luce increíble en versiones lisas con alto brillo o en francesas de color sutiles.
Rojo ladrillo: el clásico que se atreve al verano
Para las almas fieles a los tonos intensos, el rojo ladrillo —con sus sutiles matices anaranjados y terracota— desplaza al rojo clásico para aportar profundidad. Es la opción predilecta para transicionar de la tarde a la noche con elegancia atemporal.
Blanco perlado: el encanto nacarado
Inspirado en el brillo del nácar, el efecto perlado refleja la luz con una sutileza fascinante. Aporta un acabado sofisticado y limpio que realza el bronceado natural de la piel sin recargar el diseño.
El secreto de un acabado profesional
Independientemente del color o el diseño elegido, el éxito de unas buenas summer nails radica en la salud de la base: una correcta hidratación de cutículas y un top coat de alto brillo sellarán el trabajo para garantizar una manicura intacta durante todas tus vacaciones.
¿Cuál elegís?