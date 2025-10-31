“Quiero que vuelva la persona que conozco”: el desgarrador testimonio de la mamá de Lowrdes Fernández

Mabel López, la madre de la Bandana Lowrdes Fernández, expresó su preocupación por el estado de la cantante y dijo que no vio el show que la mujer brindó en el Gran Rex.

Este jueves, Lourdes Fernández regresó a los escenarios en medio de un cálido recibimiento por parte de sus fans, sin embargo, para Mabel López, su mamá, son momentos, aún, de mucha angustia y preocupación. Todo lo que se vivió la semana pasada cuando la ex pareja de la Bandana la tuvo retenida en su casa y bajo el efecto de drogas y alcohol a la cantante aún está muy presente.

“Yo ayer vi a Lourdes, pero por algunos videos que me mandaba”, comenzó diciendo Mabel López en diálogo con A la tarde, programa de América. Luego, la mujer explicó por qué no fue al teatro Gran Rex a acompañar a su hija como telonera de A Teens: “Yo no fui al teatro ayer. Primero, porque (ella) no me habla todavía. Y segundo, que todo lo que estoy haciendo es porque quiero que vuelva la persona de Lourdes. Entonces, yo no quiero ver a Lourdes arriba del escenario”.

Tras manifestar su descontento por el regreso de su hija a los escenarios en medio de esta situación de estrés, Mabel dijo: “Me encanta que haya retomado esta parte de su vida, pero yo quiero que vuelva la Lourdes que yo conozco, la persona. Gracias por seguir ocupándose”.

Una vez que terminó el audio, quien habló fue Karina Mazzocco, quien intentó contextualizar aún más las declaraciones de Mabel: “De alguna manera dice: “A mí no me vengan con espejito de colores. Yo quiero ver que mi hija tome consciencia de la situación en la que está”.

Fue entonces cuando una de las panelistas del ciclo comentó que Lourdes seguía recuperándose de la situación de estrés que había vivido con su expareja: “Por más que la hayamos visto espléndida y es una gran artista, nadie puede creer que esté absolutamente recuperada después de cuatro o cinco días. Está perfecto, tiene que trabajar. Y es una buena motivación para estar bien, pero esto no se terminó acá”.

Luego la charla y el análisis viraron hacia el vínculo entre Lissa y Lowrdes luego de la denuncia que su amiga y colega de Bandana presentó y que terminó con la detención del sospechoso e imputado, luego, por privación ilegítima de la libertad, Leandro García Gómez.

El regreso de Lowrdes Fernández al escenario del Gran Rex marcó un punto de inflexión en su vida y en su vínculo con Lissa Vera. Tras un período marcado por conflictos públicos y una fuerte exposición mediática, la vocalista de Bandana apostó por el reencuentro.

Esa noche, después del drama, se encendieron las luces y no sólo se trató de un reencuentro cara a cara con su público, sino que confirmó su reconciliación con Lissa Vera, hecho largamente esperado por los fanáticos de Bandana. No hubo acusaciones: hubo canciones y líneas cargadas de emoción. ¿Cómo se reconstruye el lazo entre dos amigas cuando la tormenta parece haber barrido todo?

Cabe recordar que días atrás, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la excarcelación de Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de la cantante del grupo Bandana,

El expediente judicial arroja luz cruda sobre el fondo oscuro del drama: García Gómez enfrenta cargos que, en principio, podrían encuadrarse como lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantenía una relación de pareja y mediando violencia de género, en concurso real con el delito de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con violencia y en perjuicio de una persona a quien debía respeto particular, en carácter de autor. Basta repasar el dictamen fiscal para sentir el peso devastador de los hechos: la gravedad de lo ocurrido subrayada por la existencia de antecedentes condenatorios en el historial del acusado.