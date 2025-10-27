¿Quién se va este lunes en MasterChef Celebrity?

El reality de cocina de El 9 Televida no emitió su gala de eliminación por las elecciones de medio término este domingo, así que este lunes uno de los participantes deja la competencia. Conocé quiénes son los más comprometidos.

Este domingo por realizarse las elecciones legislativas de medio término, MasterChef Celebrity no se emitió. Por lo que la gala de eliminación pasó para este lunes. Conocé en esta nota quiénes son los participantes del reality de cocina de las noches de El 9 Televida que están con chances de abandonar la competencia.

“El programa de hoy se pasa para el lunes. Prepárense para una noche increíble”, escribió en una historia de Instagram sobre un fondo con el logo del reality y las clásicas llamas de fuego Wanda Nara este domingo.

La suspensión fue especialmente llamativa porque el público esperaba la resolución del desafío de “comida turca”, correspondiente a la última oportunidad para evitar la Gala de Eliminación. En la emisión anterior, MasterChef Celebrity había vivido una de sus noches más desafiantes con la gala de pastelería, donde los famosos debieron preparar una torta brownie con merengue y dulce de leche.

Por qué se decidió trasladar la eliminación al lunes

La producción de MasterChef Celebrity se encontró con un escenario que no era esperado: la extensión de la cobertura de las Elecciones legislativas nacionales.

El domingo 26 de octubre durante todo el territorio nacional se llevó a cabo el sufragio para elegir diputados y senadores. La información oficial indicó que los primeros resultados estarían disponibles a las 21: 00 horas, dando un tiempo de más de una hora para una cobertura por parte del noticiero y poder continuar con la programación habitual.

Sin embargo, esto no ocurrió ya que a pocos minutos del comienzo de la emisión de reality a las 22 horas mediante las cuentas oficiales del ciclo se comunicó que se suspendía el programa del día domingo.

De todos los participantes de esta edición de famosos, el más complicado para enfrentar la noche turca es Ian Lucas. El influencer, según publican en las redes, es quien más chances tiene de quedar afuera este lunes.

Para saber si pasa el desafío o no, quedate en El 9 Televida, que al término de Amor a Cualquier Precio llega la gala de eliminación de MasterChef Celebrity.