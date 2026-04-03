Quién fue Mike Dee, el pionero del Hip Hop argentino, al que mataron y enterraron en su propia casa

Mike Dee, cuyo nombre real era Roberto “Tito” Aleruzzo, fue encontrado sin vida este jueves 2 de abril en el patio de su vivienda en Morón. El artista, considerado un pilar fundamental y constructor del Hip Hop en Argentina.

El mundo del espectáculo y la cultura urbana nacional se encuentran de luto tras confirmarse una noticia escalofriante. Mike Dee, cuyo nombre real era Roberto “Tito” Aleruzzo, fue encontrado sin vida este jueves 2 de abril en el patio de su vivienda en Morón. El artista, considerado un pilar fundamental y constructor del Hip Hop en Argentina, era buscado intensamente desde hacía 48 horas.

El hallazgo se produjo en su domicilio ubicado en la calle Ángel Pache al 100, en el barrio El Bajo. Tras notar su ausencia desde el martes, los vecinos alertaron a la Policía Bonaerense. Aunque inicialmente la casa parecía vacía, un grupo de allegados decidió revisar el patio, donde les llamó la atención un sector de tierra removida debajo de una heladera vieja. Finalmente, las autoridades confirmaron que el cuerpo del músico había sido ocultado en un pozo ciego.

La hipótesis del crimen: un robo fatal

La investigación, que cuenta con el seguimiento de especialistas como Mauro Szeta, apunta a un asesinato perpetrado por extraños que habrían intentado quedarse con la propiedad. En el momento del ataque, Mike Dee se encontraba solo, ya que su esposa, Aldana, se había ausentado para cuidar a su madre enferma.

🚨 LO BUSCABAN HACE DOS DÍAS; LO HALLARON ASESINADO Y ENTERRADO

– Fue en Morón.

– El cuerpo estaba tapado con escombros y hasta con una heladera abandonada.

– La policía busca al autor del crimen.

– Vía @primerplanotv : https://t.co/s1b1jOqKuJ pic.twitter.com/CZOVX3Cx3F — Vía Szeta (@mauroszeta) April 2, 2026

Los exámenes preliminares revelaron que el artista sufrió fuertes golpes en la cabeza. Hasta el momento, hay un detenido identificado como Joe Baladan, quien tendría antecedentes penales por robo. La policía busca intensamente a un segundo sospechoso, que sería un vecino de la víctima y se encuentra prófugo.

El legado de una leyenda: de Bola 8 a mentor de generaciones

La partida de Mike Dee deja un vacío imposible de llenar. Su carrera comenzó a los 13 años y estuvo marcada por la disciplina y la versatilidad: fue rapero, DJ, productor y Bboy. Entre sus hitos más destacados se encuentran:

Campeón Nacional de DJ (DMC) en 1993 , representando al país en una de las competencias más prestigiosas del mundo.

Fundador de “Bola 8” en 1994 , la primera banda nacional en publicar un disco de Hip Hop titulado Bolacalipsis .

Referente social y político: A través de canciones como “Sangrienta Guerra” o “Siempre estarán con nosotros” (homenaje a los héroes de Malvinas), utilizó el rap como una herramienta de conciencia y memoria viva.

Mike Dee no solo hacía música; hacía escuela. Formó parte de agrupaciones históricas como Morón City Breakers y Dinamics Breakers, y en el último tiempo trabajaba en los proyectos Kaza Rekordz y Dream Team. Para él, el Hip Hop era una identidad ligada a las raíces, lejos de las modas comerciales.

Desde la redacción de elnueve.com nos solidarizamos con su familia y la comunidad artística, esperando que se haga justicia por este referente que dedicó su vida a construir cultura desde el pie. Rest in Power, Mike Dee.