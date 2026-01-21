¿Quién es la jurado que reemplazó a Donato de Santis en MasterChef Celebrity?

Con la competencia renovada, el certamen de cocina de las noches de El 9 Televida, introdujo un cambio en el jurado. Conocé a Ximena Sáenz, la encargada de reemplazar temporalmente a Donato de Santis.

Con la competencia renovada, comienza una nueva semana de desafíos, que además contará con una modificación en el jurado. Ximena Sáenz será la encargada de reemplazar temporalmente a Donato de Santis, acompañando a Betular y Martitegui en las devoluciones a los participantes.

Quién es Ximena Sáez, la nueva jurado de MasterChef Celebrity

La cocinera Ximena Sáenz, madre de Nerolí y Nina, que nació en Buenos Aires, cocina desde pequeña, una pasión que con el tiempo se transformó en vocación y profesión. A los 25 años dio un paso clave al sumarse a Cocineros Argentinos, el ciclo que la llevó a consolidarse como una de las chefs más queridas por el público. Durante más de una década fue parte del programa, hasta que a fines de 2020 decidió dar un paso al costado para encarar nuevos proyectos personales y profesionales. Uno de ellos fue El Gran Premio de la Cocina, el ciclo de Canal 13, donde se lució como jurado.

Además, la cocinera es dueña de su propio restaurante, Casa Sáenz, un espacio que refleja su identidad culinaria: platos simples, sabrosos y pensados para compartir. El proyecto resume su amor por la gastronomía y su lado empresarial. En paralelo, trabaja con sus redes sociales logrando un alto nivel de interacción en cada uno de sus posteos. Gracias a ellos, cada vez son más las personas que la conocen y se animan a preparar sus platos.

