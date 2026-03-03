¿Qué se hizo? El impactante cambio de Guido Süller tras una inusual cirugía estética

El mediático sorprendió a sus seguidores al mostrar los resultados de un retoque poco frecuente en el rostro. Con su honestidad habitual, el excomisario de a bordo explicó por qué decidió pasar nuevamente por el quirófano y cómo luce ahora.

Guido Süller volvió a convertirse en el centro de atención tras someterse a un lifting labial, una intervención diseñada para acortar la distancia entre la nariz y el labio superior. Según relató el propio mediático en sus redes, notaba que con el paso de los años su rostro se había “elongado” y ya no se le veían los dientes superiores al hablar. “Agarré el centímetro de mi casa y vi que se me estiró”, confesó con humor, explicando que buscaba recuperar la armonía facial perdida por el paso del tiempo.

El procedimiento, realizado por su cirujano de confianza, consistió en acortar el llamado “labio blanco” y corregir una asimetría que preocupaba a Süller. El especialista detalló que el objetivo fue esconder la cicatriz lo máximo posible para lograr un efecto rejuvenecedor pero natural. Esta nueva apuesta estética se suma al largo historial de transformaciones de Guido, quien nunca ha tenido reparos en compartir sus experiencias quirúrgicas con el público de Mendoza y de todo el país.

No es la primera vez que el mediático recurre a la ciencia para renovar su imagen. En 2024, ya había causado impacto con una blefaroplastia láser para eliminar las bolsas de los ojos, un proceso que describió con crudeza en su momento. “Me niego a aceptar que ese era yo”, afirmó al comparar fotos de años anteriores, asegurando que estos cambios no son solo una cuestión de vanidad, sino que impactan positivamente en su bienestar y en su autopercepción frente a las cámaras.

Con este nuevo retoque, Guido Süller demuestra una vez más que es un pionero en lo que respecta a la estética masculina en los medios. Mientras el video de su recuperación se vuelve viral, el mediático continúa reinventándose y mostrándose sin filtros ni tabúes. Entre anécdotas y humor, el “eterno galán” del espectáculo argentino sigue marcando tendencia y abriendo el debate sobre los límites y alcances de la cirugía plástica en la actualidad.