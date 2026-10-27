¿Qué problema de salud tiene Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson?

A través de sus redes sociales, la pareja reveló el cuadro de salud que padece su pequeña hija Elle, quien comenzó con síntomas severos como fiebre y vómitos constantes. Con absoluta franqueza, la empresaria compartió el estado de la niña y el plan de reposo que llevan adelante en su hogar para lograr su pronta recuperación.

Días intensos de angustia y cuidados intensivos vive el círculo íntimo de Maxi López. Luego de superar un leve problema con su mascota, la modelo Daniela Christiansson volvió a volcarse a sus historias de Instagram para comunicar la mala racha de salud que afecta a su entorno familiar, esta vez con su pequeña hija Elle como protagonista.

La modelo sueca llevó tranquilidad inicial al aclarar la situación de su perra Kika, aunque de inmediato encendió las alarmas al detallar el diagnóstico que afecta a la niña.

Fiebre, vómitos y reposo en casa

A través de un sentido mensaje en sus plataformas digitales, Christiansson detalló los síntomas que encendieron la preocupación en la vivienda que comparte con el exdelantero.

“Hoy la que está malita es Elle. Parece que tiene gastroenteritis porque estuvo vomitando y tiene fiebre”, explicó con dolor la modelo sobre el cuadro gástrico que afecta a la pequeña.

Cuidados en casa y el apoyo de sus seguidores

Ante la complicación en la salud de la niña, la familia decidió abocarse por completo a su cuidado y contención, adaptando la rutina diaria del hogar para brindarle tranquilidad:

Atención compartida: “Ahora justo estoy haciendo dormir a Lando para su siestita, así que hoy toca día de mimos y cuidados en casa” , añadió Daniela sobre cómo organiza los tiempos entre sus hijos.

Mensajes de apoyo: La publicación no tardó en llenarse de muestras de cariño y deseos de pronta mejoría por parte de los miles de fanáticos que siguen el día a día del exdeportista y la influencer sueca.

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