Qué opina de su personaje la actriz que hizo de Oylum en La Traición

En una entrevista, Feyza Sevil Güngör contó qué sentimientos le despertó Oylum con el correr del tiempo y sobre todo hacia el final de la serie. Mirá qué reflexión hizo la actriz de su personaje.

Feyza Sevil Göngür es el nombre de la actriz que interpretó a Oylum en La Traición. Si bien la serie recién comienza en El 9 Televida, en su país de origen, Turquía, se estrenó en 2022 y se emitió hasta 2024. Luego de prestarle el cuerpo al personaje que hizo de la hija de la jueza a la que Vahide Perçin le puso el cuerpo, la chica que nació en 1997, reflexionó sobre su personaje. Mirá lo que dijo al respecto.

La nueva novela turca de las siestas de El 9 Televida, Aldatmak, promete cambiar tus tardes. Este drama turco que mantuvo al filo de la silla a la audiencia en Estambul ya comenzó a atrapar a los mendocinos. Con actuaciones estelares, muy conocidas y una historia original la vida y los cambios que la jueza Güzide deberá enfrentar te mantendrán frente a la pantalla.

Además de la interpretación de Vahide y de reconocidas figuras del arte turco, la serie cuenta con la presencia de Feyza Sevil Güngör, una actriz joven que se puso al hombro al complejo personaje de la hija de la jueza, Oylum. Una chica que vive presionada por los mandatos familiares teniendo que ahogar sus propios deseos frente a una sociedad que sólo espera de ella que sea médica, que se gradue con honores y que se case para tener bebés.Pero, y lo que Oylum quiere, y sus deseos personales a dónde quedan.

En una reciente entrevista a un medio turco, la exitosa actriz Feyza Sevil Güngör, se refirió al personaje que interpretó Oylum, de la siguiente manera, “vi todo lo que Oylum pasó, que fui consciente de que lo que pasó fue muy difícil, pero que ella era más fuerte de lo que pensaba. Yo diría que ella se necesita a sí misma antes que a nadie». Creo que tiene miedo de estar sola, pero necesita saber que no puede eliminar esta soledad con espacios seguros proporcionados por otros”.

Güngör, quien ha formado un vínculo intenso con Oylum a los largo del tiempo que tuvo que habitar ese personaje, cree que ella debe tomar decisiones vitales. Y al respecto reflexiona en la nota diciendo que, “cuando ella ve el apoyo que no pudo recibir de otra persona para sus sueños a lo largo de su vida, debería dejar de luchar con un sentimiento, una debilidad, que no puede resistirse y toma decisiones vitales agradeciendo a las personas que la apoyan. Gratitud, amor, compasión, confianza, pasión, son emociones diferentes. «Sólo porque una de ellas suceda no significa que las otras vendrán”.

