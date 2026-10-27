¿Qué dijo?: la insólita confusión de Luck Ra con el cardamomo que hizo estallar de risa a Damián Betular en MasterChef Celebrity

La exigencia de las cocinas más famosas del país suele combinarse con momentos de distensión y desopilantes ocurrencias. Durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity Argentina, Luck Ra protagonizó uno de los momentos más divertidos de la semana al intentar explicar los detalles de su receta vegetariana frente al estrado. Un inesperado tropiezo lingüístico al confundir una reconocida especia con el término “gordo Momo” descolocó por completo a Damián Betular y provocó las risas de todo el estudio, en un imperdible momento transmitido por la pantalla de El 9 Televida.

La cuarta semana del certamen culinario elevó la vara con un desafío vegetariano donde los participantes debían aprovechar al máximo cada parte de las verduras asignadas, sin desperdiciar nada. En ese exigente contexto de MasterChef Celebrity, Luck Ra apostó por una preparación a base de coliflor, lentejas turcas y un curry especiado. Sin embargo, más allá de la creatividad visual que desplegó en su plato y que se vio este lunes en la pantalla de El 9 Televida, el punto cúlmine de su devolución llegó a la hora de detallar los ingredientes que utilizó.

El divertido fallo con el cardamomo que sorprendió a Betular

Mientras intentaba describir la salsa y la disposición de los elementos frente a Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, el cantante de música urbana sufrió una bizarra confusión fonética que paralizó momentáneamente al jurado.

El cruce en vivo: “Claro, el lago y el gordo Momo era… ¿Cómo era el…?” , soltó el músico sin filtro, buscando el nombre de una de las semillas que había incorporado.

La reacción del pastelero: Al escuchar la frase, Betular reaccionó de inmediato y con absoluta sorpresa: “¿Cómo? ¿Gordo me dijo?” , exclamó entre risas, secundado por Maru Botana , que repitió la expresión.

La aclaración: Intentando enmendar el error, Luck Ra explicó que se refería al condimento: “No, no… Estoy hablando de la semilla, ¿cómo voy a faltar el respeto así?”, sostuvo divertido, hasta que el propio Betular arrojó la palabra correcta: ¡Cardamomo!

Entre maquetas, arte táctil y la evaluación del jurado

Superado el divertido bache, el análisis técnico del plato continuó con devoluciones variadas. Los chefs le señalaron que un curry tradicional requiere integrar los ingredientes como un guiso, aunque destacaron el esfuerzo conceptual del artista.

Lejos de enojarse por las observaciones, Luck Ra reconoció sus limitaciones con total sinceridad: “El problema no es que no nos entendimos, el problema es que yo no entendí nada desde un principio”, bromeó. Por su parte, Martitegui y Botana valoraron la originalidad y la estética de su presentación, cerrando una gala donde el humor y el compañerismo se llevaron todos los aplausos.

Seguí todas las ocurrencias de los famosos, las recetas y el minuto a minuto del reality a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.