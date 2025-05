¿Qué dijo Daniela Celis ante el video de Thiago Medina sobre su separación?

La madre de las hijas de Thiago Medina, a quién conoció en el reality Gran Hermano, habló sobre el posteo que habla del final de la pareja.

Este lunes Thiago Medina publicó un video en Instagram que se viralizó de inmediato en donde confirmaba que su vínculo de pareja con Daniela Celis, a quien conoció en su paso por Gran Hermano edición 2022-2023, había llegado a su fin. Incluso confirmó que ya no convivían. Este martes, Daniela salió aclarar las cosas. Mirá.

Mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, Pestañela aseguró:“Sí, con Thiago estamos separados. Como contó él fue por común acuerdo y por el bien de los cuatro”. Y añadió ,“para los que están con dudas e inquietudes diciéndome que no le suelte la mano, les comento que yo lo ayudé mucho, lo sigo ayudando y lo voy ayudar siempre, porque es el papá de mis hijas. De hecho está alquilando (al igual que yo) y viviendo en una quinta hermosísima”, explicando todo de acuerdo a los comentarios que hubo en redes sobre que él no tiene un trabajo fijo.

Además, expresó su deseo por que las gemelas estén en primer lugar: “Por más que no estemos juntos como pareja entendemos que somos compañeros para siempre y vamos a intentar poner lo mejor, para ser el equipo que nuestras hijas necesitan, elegimos una crianza respetuosa y con amor”.

Y, cerró: “Por supuesto no es fácil y esto es nuevo para ambos, por eso en lo que no coincidamos o nos veamos afectados sabemos pedir ayuda y buscar soluciones en profesionales como lo estamos haciendo”.

El ex Gran Hermano apareció mediante sus historias de Instagram y comunicó: “¿Cómo andan, chicos? ¿Se acuerdan de que les dije que les iba a contar algo? Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados, nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”

Y afirmando la idea de evitar cualquier mal entendido, dijo: “Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros”. Luego, añadió que “nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”.

Luego aclaró que vive cerca de sus hijas y que las visita todos los días.