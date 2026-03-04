“Psicópata y seductora”: Letícia Colin revela los secretos detrás de la maldad de su personaje en “Todas las Flores”

La actriz que da vida a la temible Vanessa en el nuevo éxito de las tardes confesó en qué villanos de Hollywood se inspiró para atormentar a su hermana. Entre escenas de alto voltaje y planes maquiavélicos, la producción de El 9 Televida promete revolucionar la pantalla mendocina.

El universo de João Emanuel Carneiro, el aclamado creador de Avenida Brasil, regresó a la televisión con una antagonista que ya está dando que hablar en Mendoza. Vanessa, interpretada por la talentosa Letícia Colin, es la encargada de sembrar el caos en Todas las Flores. En una reciente entrevista, la actriz confesó que este papel cumple un sueño que tenía desde niña, cuando pedía interpretar a las brujas en las obras escolares. Para dar vida a esta mujer sin escrúpulos, Colin reveló que se inspiró en figuras oscuras del cine como Hannibal Lecter, buscando retratar a una psicópata que vive permanentemente al borde de un ataque de nervios.

La trama, que se disfruta en las tardes de El 9 Televida, pone a Vanessa en un conflicto brutal con su hermana Maíra, interpretada por Sophie Charlotte. A pesar de que Maíra le salvó la vida donándole médula ósea para curar su leucemia, la gratitud no existe para la villana, especialmente después de que su prometido, Rafael (Humberto Carrão), se enamora de su hermana no vidente.

Letícia Colin adelantó que su personaje no se detendrá ante nada y que utilizará su sensualidad como un arma letal, protagonizando escenas tórridas y cargadas de erotismo que marcan el tono maduro de esta superproducción. Para la actriz, el secreto del éxito de las historias de Carneiro reside en su capacidad para abrazar el melodrama sin restricciones. “No tiene miedo de exagerar”, afirmó Letícia, comparando la fuerza de su personaje con la icónica Carminha.

En Todas las Flores, la maldad de Vanessa se mezcla con momentos de humor negro cuando sus planes “infalibles” fracasan, permitiendo que la audiencia disfrute de sus caídas. Esta complejidad es lo que mantiene a los televidentes de Mendoza pegados a la pantalla, descubriendo hasta dónde es capaz de llegar una mujer movida por la envidia y la ambición.

Acompañada por un elenco estelar que incluye a la gran Regina Casé en un rol fundamental, Letícia Colin se consolida como la nueva cara de la villanía brasileña.

La serie aborda temas delicados con una estética cinematográfica, donde cada encuentro entre Vanessa y Maíra es una batalla de emociones. No te pierdas el desarrollo de esta historia de traiciones y pasiones prohibidas, de lunes a viernes a las 14:30 horas en El 9 Televida, donde el perfume de la venganza se siente en cada capítulo.