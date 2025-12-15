Psicogerontología: el arte de envejecer activamente

El envejecimiento es la etapa más prolongada de la vida, y la psicogerontología nos enseña que no es sinónimo de declive, sino de una tarea psicológica continua. Desde la gestión de los duelos hasta la redefinición de los roles sociales. La clave para una vejez plena.

La psicogerontología es la rama de la psicología que se enfoca en el estudio del envejecimiento, no desde una perspectiva patológica, sino analizando las fortalezas, desafíos y el potencial de desarrollo en la última etapa de la vida. Su premisa fundamental es que aprender a envejecer es un proceso tan activo y vital como aprender a vivir. La calidad de la vejez depende, en gran medida, de cómo el individuo negocia los cambios inherentes a esta etapa.

En este sentido. la psicogerontóloga Karina Bergé, presentó su libro “Psicogerontología, aprendizaje, envejecimiento e identidad”, precisó “es importante entender lo que podemos esperar de las etapas tardías de la vida, como una mezcla de ganancias como la sabiduría, experiencia, y también pérdidas (físicas, sociales). La madurez exitosa, según la teoría de la continuidad, implica que la personalidad esencial, los valores y el sistema de creencias de una persona se mantienen estables. Aunque los roles externos cambian -la jubilación reemplaza la vida laboral, la salud demanda más atención- la tarea es integrar estos nuevos estados sin perder el sentido de quién se es. El envejecimiento requiere una pedagogía de la vida continua. Esto significa desarrollar una gran plasticidad cognitiva y emocional”.

-¿Cómo lograrlo?

Teniendo en cuenta varias premisas

-Aceptar las limitaciones físicas esperables, buscando modos alternativos de funcionamiento.

-Reorientar la energía hacia nuevas pasiones o roles (por ejemplo, el abuelazgo o el voluntariado).

-Establecer nuevas metas que sean realistas y significativas.

-El motor de la vejez activa es la convicción de que la identidad no se jubila; simplemente se reconfigura en un nuevo escenario.

Navegando los duelos

Uno de los desafíos psicológicos más grandes de la vejez es enfrentar los duelos. A diferencia de otras etapas de la vida, los duelos en la madurez suelen ser múltiples y acumulativos, creando una carga emocional que debe ser procesada. Estos incluyen:

Pérdida de rol laboral: El duelo por la identidad profesional tras la jubilación.

Pérdida de capacidad funcional: Aceptar las limitaciones en la movilidad o la agilidad física.

Pérdida de seres queridos: El duelo por la muerte de cónyuges, hermanos y amigos, lo que puede generar una profunda sensación de aislamiento existencial.

“El manejo saludable de estos duelos es crucial. La negación o la evitación pueden llevar a la depresión o al aislamiento. El trabajo psicogerontológico se enfoca en validar el dolor de la pérdida, ayudar a reformular el tiempo disponible y fomentar la resiliencia emocional para seguir adelante”.

El rol ineludible de la sociabilidad

La sociabilidad es el antídoto más poderoso contra el deterioro cognitivo y la depresión. El aislamiento social es un factor de riesgo para la salud tan grave como el tabaquismo.

“Mantener y crear vínculos sociales —ya sean con pares, familiares o nuevas redes— proporciona un sentido de pertenencia y propósito. La participación activa en clubes, centros de día, o grupos intergeneracionales no solo mantiene la mente ágil (a través del intercambio y la novedad), sino que también asegura que el individuo se sienta útil y valorado. La vejez no debe ser un retiro de la sociedad, sino una etapa de contribución activa”, detalló Bergé

Y agregó: “La psicogerontología nos invita a ver el envejecimiento como una oportunidad de culminación y no de final. La clave está en la flexibilidad, la aceptación de las pérdidas sin resignación y la continuidad de las conexiones significativas. La salud mental en la vejez es el resultado de la capacidad de seguir aprendiendo, adaptándose y manteniendo viva la llama de la identidad”. concluyó la profesional.

