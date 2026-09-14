Prime Time de lujo: El 9 Televida presenta un “Súper Lunes” con definición en Gran Hermano, Bahar y Popstars

La pantalla de El 9 Televida se prepara para desplegar una noche estelar con el esperado “Súper Lunes”. A partir de las 22:15, el canal mendocino renovará su grilla del prime time con una seguidilla imperdible que combinará momentos culminantes en la novela Bahar, la definición del tercer puesto antes de la final de Gran Hermano: Generación Dorada y la máxima exigencia en Popstars.

Arranca una semana clave para la televisión mendocina. Este lunes 14 de septiembre, El 9 Televida propone una programación especial bajo el sello de “Súper Lunes”, ofreciendo a su audiencia una seguidilla de contenidos cargados de suspenso, definiciones históricas y el mejor entretenimiento.

La grilla nocturna se reestructurará a partir de las 22:15 horas para dar paso a las emisiones más esperadas del año en sus producciones insignia.

Una grilla para no despegarse de la pantalla

La maratón de emociones comenzará con el drama turco que conquista a la audiencia y continuará con la recta final de la casa más famosa del país:

22:15 horas – Bahar: La aclamada ficción atraviesa momentos decisivos y cruciales. En esta entrega, la trama alcanzará instancias reveladoras donde cada decisión alterará de forma drástica el destino de sus protagonistas.

23:00 horas – Gran Hermano: Generación Dorada: El reality ingresa oficialmente en su última semana de competencia. Este lunes se vivirá una gala de alta tensión con la eliminación del participante que obtendrá el 3.er puesto, dejando conformado el mano a mano final entre las dos jugadoras decisivas.

23:45 horas – Popstars: El cierre de la noche estará a cargo del certamen de talentos, que entra en su tramo más exigente. Los aspirantes deberán demostrar convivencia, disciplina de ensayo y solidez vocal para asegurar su permanencia dentro de la industria musical.

¿Cómo quedan los horarios para la noche del martes?

Para dar continuidad a esta súper producción y mantener el ritmo de las entregas definitorias, la pantalla mantendrá este esquema horario para el martes de la siguiente manera:

22:15 horas: Bahar

23:00 horas: Gran Hermano: Generación Dorada (Última semana)

23:45 horas: Popstars

Toda la cobertura minuto a minuto, los resúmenes del Súper Lunes y las novedades de la grilla televisiva las encontrás en la pantalla de El 9 Televida.