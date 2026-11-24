Víctor Heredia generó preocupación entre sus seguidores al revelar en sus redes sociales que atraviesa un delicado cuadro de salud tras haberse contagiado de COVID luego de su última presentación en Buenos Aires. Con un emotivo posteo, el cantautor explicó el motivo de su ausencia digital y agradeció el cariño recibido.

La salud de Víctor Heredia encendió señales de alerta entre el público luego de que el propio artista rompiera el silencio en su cuenta oficial de Instagram para contar el difícil momento que atraviesa y explicar por qué disminuyó su actividad en redes sociales durante las últimas semanas.

El mensaje de Víctor Heredia sobre su estado de salud

El contagio se produjo poco después de su presentación del pasado 7 de noviembre en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde encabezó su espectáculo “Desde Paso del Rey”. Desde entonces, el músico debió enfocarse en su recuperación.

“Queridos. No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminé el Ópera”, escribió el cantautor en su publicación.

Para acompañar el mensaje, Heredia compartió un video que le envió un amigo desde Córdoba, en el que se ve a un músico callejero ciego interpretando “No me dejes caer” en el subte. Conmovido por el gesto en medio de su convalecencia, expresó: “Y hoy un gran amigo cordobés me envió esta canción cantada en el subte por un callejero ciego. Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito. Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte”.

Mientras continúa con su recuperación, el artista tiene en agenda su regreso a los grandes escenarios el próximo 24 de enero de 2027, cuando forme parte del Festival Nacional del Folklore de Cosquín.

Carmen Barbieri también atravesó un complejo cuadro de COVID

El testimonio de Heredia se suma al reciente episodio que vivió Carmen Barbieri, quien días atrás relató en televisión las complicaciones que sufrió tras contraer el virus y luego desarrollar una infección urinaria bacteriana que obligó a su internación en el Sanatorio Zabala.

“Estuve de verdad bastante brava. Tuve 41 de fiebre” y “casi tuve una infección generalizada”, confesó la conductora al retomar su actividad laboral, llevando tranquilidad tras recibir tratamiento con antibióticos y suero.