Preocupación por la salud de Susana Giménez: será operada tras un fallido tratamiento en España

Tras un viaje de un mes a España para someterse a un innovador tratamiento médico, la diva regresó al país con molestias persistentes, lo que la obliga a pasar nuevamente por el quirófano en los próximos días.

La preocupación rodea el entorno de Susana Giménez. Tras un viaje de un mes a España para someterse a un innovador tratamiento médico, la diva regresó al país con molestias persistentes, lo que la obliga a pasar nuevamente por el quirófano en los próximos días para intentar solucionar sus problemas crónicos en una vértebra y una rodilla.

Un tratamiento “innovador” que no dio resultados

Según informó el periodista Luis Bremer en A la tarde, Susana apostó por un procedimiento de alta tecnología suizo-alemán en Madrid, que incluía sesiones de ozono y prometía ser la solución definitiva a sus dolores. Sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Ante la falta de mejoría, la conductora de 82 años volvió a ponerse en contacto con su médico de confianza en Argentina, el Dr. Alejandro Druetto. La intervención, calificada como de “baja complejidad”, se llevaría a cabo este lunes o martes, dependiendo de la disponibilidad de agenda del quirófano.

El Mundial: ¿Susana se queda afuera?

Esta complicación de salud pone en serio riesgo su participación en la cobertura del Mundial de Fútbol 2026 para Telefe. La diva, que es una reconocida fanática de la Selección y mantiene una relación cercana con la familia Messi, ya habría manifestado su cansancio físico tras las largas caminatas que realizó durante la última Copa América en Estados Unidos.

“Yo ya no estoy para caminar 800 metros”, habría sido la frase de la diva para justificar su posible baja. Mientras se recupera de la intervención, el canal ya baraja otros nombres para acompañar a Marley en las transmisiones desde Norteamérica, sonando con fuerza el nombre del influencer Ian Lucas como posible reemplazo.

Recuperación en marcha

Por el momento, la diva se mantiene en reposo a la espera de la cirugía. Se espera que, tras el procedimiento del martes, Susana pueda retomar su vida normal, aunque con los cuidados lógicos que requiere su dolencia en la columna y la articulación.

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