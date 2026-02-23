Preocupación por la salud de Daniela Ballester: la periodista sufrió un ACV y permanece internada

La conductora de C5N y ex participante de Gran Hermano sufrió un episodio hemorrágico el pasado viernes. Según las primeras informaciones, se encuentra estable, bajo monitoreo médico y, afortunadamente, sin secuelas.

El mundo del periodismo y el espectáculo se encuentra conmocionado tras conocerse que Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico en las últimas horas. La comunicadora permanece internada en observación, mientras los profesionales de salud evalúan su evolución minuto a minuto.

Según informó el periodista Pablo Montagna, el episodio ocurrió el viernes por la tarde, razón por la cual Ballester no estuvo al frente de su habitual ciclo de noticias. Aunque la noticia generó una fuerte alarma inicial, el entorno médico llevó tranquilidad al confirmar que el cuadro fue detectado a tiempo: “Está bien, fue leve y no tuvo secuelas”, detallaron.

Actualmente, la periodista se encuentra bajo un estricto monitoreo para garantizar una recuperación segura y evitar posibles recaídas. Los médicos analizan los pasos a seguir para determinar cuándo podrá recibir el alta y retomar su rutina.

De la casa de Gran Hermano a la primera línea del periodismo

Daniela Ballester saltó a la fama masiva en la mítica edición de Gran Hermano 2001. Con apenas 23 años y una carrera como azafata, la marplatense logró llegar a la gran final del reality tras permanecer 98 días en la casa, demostrando una gran capacidad de estrategia y carisma.

Tras su paso por la casa más famosa del país, Daniela decidió volcarse de lleno a su formación profesional, convirtiéndose en una de las caras más respetadas del periodismo de actualidad, con una extensa trayectoria en C5N. Hoy, sus colegas y seguidores aguardan con esperanza su pronta recuperación.