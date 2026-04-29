Premios Gardel 2026: Lali, Cazzu y Milo J lideran las nominaciones en una edición histórica

Con 53 categorías en juego, la ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo, prometiendo una noche de gala donde los géneros urbanos, el pop y el rock clásico se verán las caras.

La espera terminó. Este miércoles 29 de abril se reveló la lista completa de los nominados para la edición 2026 de los Premios Gardel, el galardón más importante de la música en nuestro país. Con 53 categorías en juego, la ceremonia se llevará a cabo el próximo martes 26 de mayo, prometiendo una noche de gala donde los géneros urbanos, el pop y el rock clásico se verán las caras.

La pelea por el oro: álbum del año

Tras el triunfo de CA7RIEL & Paco Amoroso en 2025, la categoría reina este año está más reñida que nunca. Los nominados al Álbum del Año son:

Cazzu ( Latinaje )

Lali ( No vayas a atender cuando el demonio llama )

Milo J ( La Vida Era Más Corta )

Babasónicos ( Cuerpos, vol. 1 )

Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. I)

Lali y Miranda!: Los grandes favoritos

Lali Espósito confirma su reinado en el pop con múltiples nominaciones, destacando no solo su álbum, sino también su hit “Mejor que vos” junto a Miranda!, que compite como Canción del año, Grabación del año y Mejor colaboración. Por su parte, la banda liderada por Ale Sergi y Juli Gattas también pisa fuerte con su “Nuevo Hotel Miranda!”.

El fenómeno Milo J y el regreso de las leyendas

El joven Milo J se consolida como la gran realidad de la música actual con presencia en categorías clave como Ingeniería de Grabación y Mejor Álbum Urbano.

Pero no todo es juventud: la nostalgia y la vigencia de los grandes maestros también tienen su lugar. Charly García sorprende con su colaboración junto a Sting en “In the City”, mientras que Fito Páez, Divididos y Babasónicos mantienen la bandera del rock bien alta.

Sorpresas y nuevas apuestas

Entre las novedades de este año, se destaca la nominación de la girl-band K4OS en la categoría de Mejor Álbum Grupo Pop y el debut de figuras como Tuli y La Ferni en la terna de Mejor Nuevo Artista.

Además, el género tropical tendrá una batalla de titanes entre la vigencia de Daniel Cardozo y el impacto global de Nathy Peluso, nominada por su disco Malportada.