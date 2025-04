Por qué se disfrazó de señora, qué le pasa?! Descubrí qué trama Şahika en “Pasión Prohibida”

Si pensabas que la novela de las siestas no podía ponerse más bizarra, después de leer esto que te traemos, fijate bien porque lo que se viene a “Yasak Elma” te sacará más que una sonrisa.

No por nada “Pasión Prohibida” es la novela más vista de Canal 9 Televida. Es que la serie de origen turco, cuyo nombre original es “Yasak Elma”, combina a la perfección el drama con el humor, y es, justamente, este último ingrediente con el que Şahika y una nueva ocurrencia van a sacarte más que una sonrisa. Mirá.

Şahika no puede con su genio y lo que Yildiz tiene, ella lo quiere. Y va por eso con todo. Nada la deteiene. Y sino, mirá lo que hará con tal de lograr su objetivo.

Todo se da cuando Şahika va a hablar con Yildiz después de que Hasan Ali le reiterase que ya no quería contar con ella en la empresa. Como la joven Yilmaz se lleva muy bien con el empresario, la hermana de Kaya pensó que sería buena idea acercarse a ella. Hasta allí todo bien.

En cuanto Yildiz le contó que estaba saliendo con el hijo de Hasan Ali, a Şahika se le iluminaron los ojos y comenzó a urdir un plan que le ayudase a recuperar el poder que tenia en la empresa y parece que tiene que ver con Feride, la madre de Çağatay.

Şahika se ha presentado delante de Feride como alguien que no es: una mujer recatada, educada, discreta y amante de la casa. A la exmujer de Hasan Ali le parece la mujer perfecta para su hijo y está deseando presentárselo.

Como reza el dicho “miente, miente que algo quedará”, Şahika, parece que logra convencer a Feride de que ella es la mujer perfecta para su hijo y no Yildiz. Qué trama detrás de todo esto. ¿Conseguirá su objetivo? Para saber esto y más, no te pierdas las cómicas escenas que se vienen a “Pasión Prohibida” de la empresaria vistiendo ropa que no va con su esencia, y haciendo el ridículo en Canal 9 Televida.