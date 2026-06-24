¿Por qué no te podés perder Brasil Escocia por El 9 Televida?

La Verdeamarela de Carlo Ancelotti se juega el primer puesto del Grupo C ante un combinado británico obligado a ganar para clasificar a los 16avos de final. Un choque de estilos imperdible que paralizará el Mundial 2026 y que ya tiene un claro favorito según las predicciones de la Inteligencia Artificial.

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su etapa más dramática y caliente. Este miércoles, a partir de las 19:00, las pantallas de El 9 Televida se encenderán para traerte un verdadero partidazo de alto voltaje: Brasil se medirá a Escocia en el césped del Miami Stadium. En este duelo, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo C, ambos combinados pondrán en juego su futuro en la Copa del Mundo.

¿Cómo llega la Verdeamarela de Carlo Ancelotti?

El pentacampeón del mundo llega a esta fecha decisiva con viento a favor, pero sin margen para relajarse. El equipo conducido tácticamente por el italiano Carlo Ancelotti inició su camino mundialista con un equilibrado empate frente a Marruecos, pero rápidamente reacomodó las piezas y cumplió con los pronósticos al florearse con un contundente 3 a 0 sobre Haití.

Con 4 unidades en el bolsillo, Brasil necesita sellar una victoria categórica ante los europeos para asegurar matemáticamente su pasaporte a los 16avos de final y adueñarse de forma definitiva del primer puesto de la zona, evitando así cruces indeseados en la próxima instancia de eliminación directa.

Escocia y una necesidad extrema

Del otro lado de la cancha estará el duro seleccionado dirigido por Steve Clarke. Los británicos tuvieron un debut auspicioso al derrotar por la mínima (1-0) a Haití, aunque el rendimiento colectivo dejó bastantes interrogantes. Esas dudas se pagaron caras en la segunda presentación, donde Escocia terminó cayendo 1 a 0 frente a Marruecos.

Este panorama obliga a los comandados dentro de la cancha por el lateral del Liverpool, Andrew Robertson, y el volante del Napoli, Scott McTominay, a salir a buscar un triunfo histórico frente a los sudamericanos si no quieren armar las valijas de manera prematura o depender de una compleja carambola de resultados en otras canchas.

¿Qué dice la inteligencia artificial? El veredicto de la tecnología

En la previa de este cruce internacional, las predicciones tecnológicas ganaron terreno entre los hinchas. Los sistemas de análisis predictivo procesaron miles de datos estadísticos, historiales y variables de rendimiento para anticipar quién se quedará con los tres puntos.

El pronóstico de la IA: Las herramientas de computación otorgan a Brasil una probabilidad de victoria superior al 65%. Los algoritmos destacan el peso de la jerarquía individual, el recambio del plantel brasileño, su poderío ofensivo y la velocidad en las transiciones como los factores determinantes que inclinan la balanza.

Sin embargo, la tecnología también advierte que Escocia tiene herramientas para dar el golpe. Los sistemas valoran de gran manera la disciplina táctica, el juego físico y el poderío aéreo del conjunto británico, que intentará bloquear los circuitos de la Verdeamarela mediante una presión alta y un orden defensivo férreo.

Formaciones confirmadas: las estrellas que saltan a la cancha

Para este cruce trascendental que contará con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, ambos entrenadores pondrán toda la carne en el asador:

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Rayan, Lucas Paquetá, Vinicius y Matheus Cunha.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland y Ché Adams.

Con tantas estrellas en el campo de juego, el liderato en disputa, la tensión propia de una jornada de eliminación y las matemáticas de la tecnología jugando su propio partido, el espectáculo está completamente garantizado.

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