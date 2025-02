Por qué no le comunicaron a Martina en Gran Hermano que falleció su abuela

La participante está aislada dentro del reality desde el 02 de diciembre. Este lunes murió su abuela pero ella no lo sabe.

“Polémica en GH. Murió la abuela de un participante y no se lo dijeron por decisión de la familia”, publicó en sus redes Ángel de Brito y se desató la polémica. Luego, en su programa de la noche aclaró que se trató de Martina Pereyra, la jugadora que está dentro de Gran Hermano desde el 2 de diciembre, y que la decisión la tomó la familia, no la producción del reality que transmite Canal 9 Televida.

“La abuela de una de las participantes falleció. Era una abuela que participaba del programa porque iba a la tribuna, estaba presente. Y a la participante no le avisaron”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de chimentos, y explicó que cuando los participantes entran a “Gran Hermano” se les pregunta si quieren ser notificados cuando suceden estas tragedias. Sin embargo, la decisión familiar pesa por sobre la de la jugadora, ya que “hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente”, desarrolló de Brito en su ciclo.

“Entonces ahí decide el que está afuera, no el que está adentro, que no tiene la información. En este caso, falleció la abuela de Martina”, reveló el conductor. “Yo hablé con Delfina, su hermana, durante el fin de semana, quien me confirmó la noticia. Hablamos de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina. Y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle esta información, que es imposible de revertir porque no hay nada que hacer, sino que además le podría traer un stress adicional por algo que no se puede resolver. Es una decisión de la familia”, remarcó el panelista Federico Bongiorno. “La familia siempre decide. Para mi tiene sentido la decisión”, defendió el panelista. “¿Cómo tiene sentido? Se muere un familiar tuyo, solo vos sabés qué te puede pasar con esa noticia”, contrapuso De Brito.

Para saber si la realidad cambia, no te pierdas la emisión del miércoles en Canal 9 Televida.