Por qué Emilia Mernes se va de Argentina

Enterate por qué la cantante nacida en Nogoyá decidió que debe dejar nuestro país por un tiempo. También detalló sus futuros pasos en el mundo de la música. Todo lo que tenés que saber en esta nota.

La noticia no tardó en sacudir a sus seguidores. En una entrevista con la revista Billboard, Emilia Mernes confirmó lo que para muchos era un rumor: dejará la Argentina, al menos por un tiempo, en busca de nuevas oportunidades en la capital de la música latina. “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”, expresó.

La mudanza no es un simple capricho ni una aventura pasajera. Miami se convirtió en el epicentro de la música urbana en español, el lugar donde se cruzan productores, artistas y empresarios de la industria. Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Feid y tantos otros hicieron de la ciudad su base de operaciones. Para Emilia, establecerse en este epicentro es un movimiento estratégico: “A nivel laboral, creo que lo que pasa en la industria acá en Miami es muy grande. Te cruzás todo el tiempo con artistas y productores nuevos”, explicó.

En el trasfondo de esta decisión también surge una pregunta inevitable: ¿qué sucederá con Duki? La relación entre ambos es una de las más seguidas del mundo de la música y, por el momento, no hay confirmaciones sobre si el referente del trap argentino también se instalará en los Estados Unidos. Lo cierto es que ambos están en la cima de sus carreras y la distancia no parece ser un obstáculo para el crecimiento de sus proyectos.

Mernes, quien comenzó a brillar de la mano de la banda Rombai y luego se consolidó como solista con éxitos como “Cuatro veinte” y “En la intimidad”, hoy es una de las figuras más influyentes del pop latino, e incluso fue parte de la última edición de los premios Lo Nuestro. Su cambio de residencia es un paso más en su ambición de conquistar nuevos mercados y consolidar su nombre en el exterior.

Pero si algo dejó claro es que su corazón sigue en la Argentina. “Siempre voy a estar volviendo a mi casa de todas formas, no puedo soltar eso”, aseguró. La distancia puede ser física, pero el lazo con sus raíces es inquebrantable.

Duki su gran amor

Si bien todavía no se supo qué hará con Duki, con quien tuvo varios problemitas tras filtrarse chats donde él chateaba de manera lasciva con una influencer, al parecer la relación está diez puntos aunque no terminó de confirmar si él se mudaría a Miami con ella.

“Venimos de lugares distintos, pero por más que de afuera se vea que somos distintos, somos demasiado parecidos”, dijo sobre los estilos musicales que los separan en la industria y siguió: “Tenemos casi todo en común. Le digo que lo único que no tenemos en común es que a mí me gusta el sushi y a él no”. Además, contó una intimidad: “Pero en general compartimos todo y tenemos una relación muy linda. Y creo que nos retroalimentamos mutuamente todo el tiempo. A mí me encanta escucharlo hablar, que me aconseje”, expresó y siguió: “Más allá de que es un artista increíble, es una persona muy inteligente, muy culta, todo el tiempo está informando”.

Emilia confesó que con Duki: “Estamos dándonos una mano. A veces se mete conmigo en el estudio y escribimos juntos. Para mí es hermoso poder compartir la vida con una persona que vive de lo mismo que yo y de una forma muy sana”, contó.