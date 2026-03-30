Polémica por los precios de Damián Betular: ¿Cuánto cuesta un huevo de Pascua en su pastelería?

A pocos días de las celebraciones de Pascua, el nombre de Damián Betular volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por MasterChef, sino por los valores de sus exclusivas creaciones.

A pocos días de las celebraciones de Pascua, el nombre de Damián Betular volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por MasterChef, sino por los valores de sus exclusivas creaciones. El reconocido pastelero y figura de El 9 Televida dividió aguas entre quienes defienden la calidad de su materia prima y quienes consideran que los precios son inalcanzables.

En su tienda Betular Patisserie, los huevos de chocolate se ofrecen en tres presentaciones que van desde 250 gramos hasta el kilo, de puro diseño. El más pequeño cuesta $36.000; el tamaño intermedio (600 gr) sube a $80.000, mientras que el huevo de Pascua de un kilo alcanza los $150.000.

El debate en las redes

En plataformas como X (ex Twitter), los usuarios no tardaron en reaccionar. Mientras algunos cuestionan el elevado valor comparándolo con marcas industriales, otros destacan que la pastelería de autor utiliza técnicas y chocolates premium que justifican la inversión. “Si comparás con los huevos de supermercado, por calidad y peso, los de Betular terminan conveniendo”, aseguraron algunos defensores del chef.

Rosca y otras opciones

Para quienes buscan alternativas a los huevos, la famosa rosca de Pascua de la casa tiene un valor de $45.000. También se ofrecen cajas de degustación de petits gâteaux por $130.000 y los clásicos macarons, cuyos precios oscilan entre los $33.000 y los $132.000 según la cantidad.

Mientras tanto, Damián Betular no solo se enfoca en la temporada alta de chocolate, sino que se prepara con todo para su gran debut en el musical Hairspray, dirigido por Fer Dente, demostrando que su talento va mucho más allá de la cocina.