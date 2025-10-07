Piden oraciones por la cantante norteamericana Dolly Parton

El ícono del country atraviesa un delicado momento y su hermana solicitó a sus fanáticos que “recen por ella”.

La hermana de Dolly Parton pidió oraciones por la leyenda del country, de 79 años, quien enfrenta un problema de salud que la ha llevado a posponer su residencia en Las Vegas por recomendación médica.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Facebook, Freida Parton compartió junto a una foto del ícono del country: “Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que últimamente no se ha sentido muy bien. Creo firmemente en el poder de la oración, y me he sentido impulsada a pedir a todos los que la quieren que se conviertan en guerreros de la oración y recen conmigo. Ella es fuerte, es querida, y con todas las oraciones que se están elevando por ella, sé en mi corazón que se va a poner bien. Que Dios te acompañe, mi hermanita Dolly. ¡Todos te queremos!”, escribió la mujer.

La intérprete de Jolene y 9 to 5, había anunciado el 28 de septiembre que debía posponer su espectáculo “Dolly: Live in Las Vegas”, su primera residencia en más de tres décadas, debido a indicaciones médicas por problemas de salud. “Como muchos saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo realizarme algunos procedimientos”, explicó la cantante en un comunicado en Instagram.

Con humor, luego agregó: “Debe ser hora de mi chequeo de las 100.000 millas, aunque no es el viaje habitual a ver a mi cirujano plástico”. Sin embargo, también habló de la importancia de priorizarse. “No podré ensayar ni preparar el espectáculo que quiero ofrecerles, el show que ustedes merecen ver. Ustedes pagan buen dinero por verme actuar, y quiero estar en mi mejor forma para hacerlo”, señaló.

Sobre el final el mensaje, Dolly Parton aclaró que no tiene intención de retirarse, sino que atraviesa una pausa para recuperarse. “No se preocupen por mí dejando el negocio, porque Dios no ha dicho nada sobre detenerme todavía”, bromeó. “Pero sí creo que me está diciendo que desacelere un poco para poder estar lista para nuevas aventuras con todos ustedes”.