PH, Podemos Hablar: los cinco famosos confirmados para este sábado con Andy Kusnetzoff tras el escándalo

Luego de una semana completamente revolucionada por el fuerte cruce televisivo entre Santiago Maratea y la “China” Ansa, PH, Podemos Hablar se prepara para una nueva emisión. Este sábado 7 de noviembre, Andy Kusnetzoff regresará con un programa ya grabado que contará con cinco invitados de lujo del mundo del espectáculo, la música y la conducción, con fuerte presencia de figuras vinculadas a la pantalla de El 9 Televida.

Tras el revuelo generado en la última emisión por la tensa discusión entre el influencer y la periodista —un momento que obligó a una pausa de veinte minutos en la grabación y desató todo tipo de repercusiones mediáticas—, el ciclo de entrevistas busca pasar la página con una renovación total en su “Punto de Encuentro”. Así, con invitados ya confirmados PH, Podemos Hablar te espera este sábado a las 22:30 horas en la pantalla de El 9 Televida con una nueva y picante emisión.

Los cinco invitados de este sábado

Según confirmó Infobae, el programa que se emitirá este sábado 7 de noviembre ya se encuentra grabado y reunirá a un quinteto con recorridos y presentes profesionales muy diversos:

Rocío Marengo: La reconocida modelo y conductora transita un momento de definiciones laborales de cara al próximo año, con propuestas para integrar el jurado de un reality en Chile y alternativas en análisis vinculadas con Canal 9.

Iván Noble: El músico y exlíder de Los Caballeros de la Quema aportará la cuota de rock y trayectoria musical nacional, repasando vivencias y su actualidad artística.

Grego Rossello: El humorista y creador de contenido atraviesa un momento consagratorio tras dar el batacazo y subir directo al balcón en MasterChef Celebrity , por lo que su paso por el reality será uno de los ejes obligados de la charla.

Hernán Drago: El modelo y conductor continúa consolidando su labor al frente de Bienvenidos a ganar (por la pantalla de Canal 9) y como parte del panel de Cortá por Lozano en Telefe.

Cande Molfese: La actriz y conductora transita una etapa de plena felicidad personal tras anunciar que espera su primer hijo junto al productor teatral Joaquín Laviaguerre, revelando que el bebé será un varón y se llamará Otto.

Cómo se prepara el programa tras el escándalo

La nueva entrega intentará recuperar el tono distendido de las charlas íntimas, las anécdotas y las confesiones que caracterizan al ciclo, alejándose temporalmente de las polémicas que marcaron la agenda de los últimos días y que dejaron tela para cortar en los portales de espectáculos y programas de debate.

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