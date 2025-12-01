Perimenopausia y suplementación: ¿qué es lo que necesitas saber?

El manejo de la perimenopausia es complejo y único para cada mujer. Antes de recurrir a la suplementación, los especialistas insisten en la necesidad de analizar cada caso clínico individualmente. La clave del éxito no está en las cápsulas, sino en construir una base sólida en diversos aspectos.

La perimenopausia, el periodo de transición hormonal que precede al cese definitivo de la menstruación, es una etapa de profunda fluctuación. Los síntomas pueden variar enormemente, incluyendo sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor, y una redistribución de la grasa corporal. Ante esta cascada de cambios, muchas mujeres buscan soluciones rápidas en el mercado de suplementos, a menudo sin consultar a un especialista.

“Sin embargo, el consenso médico y nutricional subraya que la suplementación debe ser el último eslabón de la cadena de bienestar, nunca el primero. La base de un manejo eficaz se sostiene sobre dos pilares irrenunciables: la nutrición integral y los hábitos de vida saludables. De allí ver cada caso, qué necesita, ya que no obligatoriamente debe ser para cada mujer lo mismo”, aclara la médica tocoginecóloga Laura Mateo.

El valor innegable del diagnóstico personalizado

“Es crucial comprender que no existe un ‘kit’ universal de suplementos para la perimenopausia. Cada caso clínico es un universo distinto . Los síntomas de una mujer pueden estar exacerbados por una condición subyacente que nada tiene que ver directamente con la caída del estrógeno”, sumó la profesional.

La importancia del caso individual reside en:

Detección de deficiencias: Antes de suplementar, se requiere un análisis de sangre completo. Deficiencias comunes como el hierro (anemia), la vitamina D, o problemas de tiroides (hipotiroidismo) pueden imitar o amplificar los síntomas menopáusicos (fatiga, cambios de ánimo). Suplementar sin conocer los niveles reales puede ser inútil o, en algunos casos, perjudicial. Historial médico: La salud ósea, los antecedentes familiares de cáncer y la salud cardiovascular deben guiar la elección de cualquier terapia, incluida la suplementación hormonal o el uso de fitoestrógenos potentes.

Consultar a un endocrinólogo o ginecólogo es el primer paso para establecer una estrategia segura y efectiva.

Alimentación integral: La medicina de primera línea

La nutrición en la perimenopausia es, con diferencia, la intervención más poderosa. El objetivo es doble: apoyar la salud ósea y cardiovascular, y reducir la inflamación que agrava los síntomas.

Salud ósea: Con la disminución del estrógeno, se acelera la pérdida de densidad ósea. La dieta debe ser rica en calcio (lácteos, verduras de hoja verde, sésamo) y magnesio.

Con la disminución del estrógeno, se acelera la pérdida de densidad ósea. La dieta debe ser rica en calcio (lácteos, verduras de hoja verde, sésamo) y magnesio. Gestión hormonal y digestiva: La fibra juega un papel vital. No solo es esencial para la salud intestinal, sino que también ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de hormonas y metabolitos, contribuyendo a un mejor equilibrio hormonal.

La fibra juega un papel vital. No solo es esencial para la salud intestinal, sino que también ayuda al cuerpo a eliminar el exceso de hormonas y metabolitos, contribuyendo a un mejor equilibrio hormonal. Fitoestrógenos dietéticos: En lugar de pastillas concentradas, una alimentación rica en fitoestrógenos naturales (como la soja, las lentejas y las semillas de lino) puede ofrecer un soporte suave y equilibrado, siempre que sean bien tolerados.

Buenos hábitos: El cuidado del estilo de vida

“Ningún suplemento puede compensar la falta de sueño o el exceso de estrés crónico. Los hábitos son el co-piloto indispensable”, detalla la profesional:

Ejercicio de fuerza: Es fundamental. El entrenamiento con pesas o de resistencia no solo previene la sarcopenia (pérdida de masa muscular), sino que es la mejor herramienta natural para estimular la densidad ósea, contrarrestando el efecto del déficit de estrógeno.

Es fundamental. El entrenamiento con pesas o de resistencia no solo previene la sarcopenia (pérdida de masa muscular), sino que es la mejor herramienta natural para estimular la densidad ósea, contrarrestando el efecto del déficit de estrógeno. Manejo del estrés: El cortisol, la hormona del estrés, puede desregular el sueño y contribuir al aumento de peso abdominal. Prácticas como la meditación, el yoga o simplemente dedicar tiempo a hobbies son tan importantes como cualquier píldora.

El cortisol, la hormona del estrés, puede desregular el sueño y contribuir al aumento de peso abdominal. Prácticas como la meditación, el yoga o simplemente dedicar tiempo a hobbies son tan importantes como cualquier píldora. Higiene del sueño: La calidad del descanso influye directamente en los sofocos y el estado de ánimo. Mantener horarios regulares y evitar la luz azul antes de dormir son acciones básicas.

Suplementos con evidencia (bajo Supervisión)

Una vez optimizada la dieta y los hábitos, ciertos suplementos pueden ser de apoyo:

Vitamina D: Fundamental para la absorción de calcio y el estado de ánimo. Es el suplemento más comúnmente recomendado tras confirmar una deficiencia analítica.

Fundamental para la absorción de calcio y el estado de ánimo. Es el suplemento más comúnmente recomendado tras confirmar una deficiencia analítica. Magnesio: Ayuda a la relajación muscular, mejora la calidad del sueño y puede aliviar las migrañas asociadas a los cambios hormonales.

Ayuda a la relajación muscular, mejora la calidad del sueño y puede aliviar las migrañas asociadas a los cambios hormonales. Omega-3 (EPA/DHA): Potentes antiinflamatorios que benefician la salud cerebral y cardiovascular.

“Sin dudas la suplementación en la perimenopausia es una herramienta válida y potente, pero su eficacia depende de la sabiduría con la que se utilice. El viaje hacia el bienestar en esta etapa debe ser liderado por un profesional que adapte las dosis y las opciones a las necesidades únicas del cuerpo de cada mujer, entendiendo que el verdadero cambio comienza en el plato y en el estilo de vida”, concluyó.

