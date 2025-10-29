“Perdoname, volvamos”: la inesperada dedicatoria de una MasterChef Celebrity arrepentida

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos en el programa de cocina de El 9 Televida.

Durante la gala de eliminación del martes —una excepción dentro del calendario habitual de MasterChef Celebrity programa de las noches de El 9 Televida , Sofía “La Reini” Gonet se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche. La joven conquistó al jurado con unas ribs al horno, acompañadas de papas pay crocantes y chutney de manzana, y sorprendió a todos al hacer una inesperada confesión personal sobre su expareja, Homero Pettinato.

Entre risas y nervios, su participación arrancó con una frase que reflejaba su ansiedad: “Es imposible leerles la mente, imposible. Mucho silencio. Necesito que me digan ya qué, qué, qué”, pidió entre risas al presentar su plato. La respuesta del jurado no tardó en llegar. “Está súper bien el plato”, afirmó Damián Betular, mientras Wanda Nara acompañó la devolución con un entusiasta “¡Guau!” y un aplauso cerrado. Sofía, emocionada hasta las lágrimas, no pudo contenerse: “Es el día más feliz de mi vida”.

Betular continuó con su análisis lleno de halagos: “La cocción de las ribs está súper tierna, tiene un sabor espectacular. El chutney te quedó muy bien. Tenía un poco de miedo con el azúcar negro, pero te quedó bárbaro. Está especiado, equilibrado, como una salsa. Bien de sal, bien de pimienta… el plato está perfecto”. Ante tanto elogio, Wanda volvió a intervenir admirada: “¡Qué bien!”.

La emoción de Sofía fue evidente: “Ay, no lo puedo creer, me emociono”, dijo entre lágrimas. Betular remató la escena con una frase que selló el momento: “Hay una luz”. Y “La Reini”, conmovida y sonriente, cerró con sinceridad: “Esto me emociona un montón. Nunca imaginé que me iba a poner tan feliz por cocinar algo bien”.

Fue Germán Martitegui quien le dio una bienvenida simbólica al estudio y también a su evolución gastronómica: “Hoy le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a la Reini”. Entre risas y lágrimas, Sofía concluyó: “Llegó la Reini cocinera, que es algo que desconocíamos todos”. Donato de Santis sumó: “Mucho instinto también. Te vi cocinar, estabas ahí, dejaste fluir, hiciste un plato extremadamente simple en su presentación. Alguna complejidad en ese chutney, donde hay el agridulce que estábamos buscando. Así que sentite orgullosa”.

El cierre del jurado fue unánime, invitando a la participante a disfrutar el logro: “Te salió muy bien, te salió muy bien”, aseguró Martitegui, con La Reini agradeciendo una y otra vez: “Muchas gracias, de verdad, estoy muy contenta. Qué bueno”. Wanda Nara la definió como “un hallazgo”, y no se privó del humor en el elogio: “Esos zapatos… ¿Y caés con ese plato? No hay hombre que se resista”. “Ay, ¿viste?”, replicó Sofía, divertida.

La confesión divertida finalmente llegó: “Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu. Y hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo. Vuelve conmigo. Por favor, perdóname. Borro el video de TikTok. Perdóname, volvamos”, lanzó en cámara, combinando humor, ternura y un guiño al pasado.

La reacción de Homero a las palabras de su expareja en MasterChef Celebrity causó sensación en redes sociales por su inconfundible toque de humor e ironía. Luego de que Gonet sorprendiera en el programa Pettinato, respondió de manera pública en la cuenta oficial de MasterChef Argentina.

Homero dejó su marca en los comentarios con el emoji de un hombre embarazado, un mensaje tan breve como singular que rápidamente acumuló miles de likes y cientos de respuestas. El uso inesperado de este emoji, cargado de ironía y guiño al absurdo, reforzó el juego mediático entre ambos y demostró que la historia continuó generando impacto en los seguidores, quienes interpretaron la respuesta como una aceptación lúdica del ida y vuelta lanzada en televisión.