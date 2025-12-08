Pérdida de masa muscular y fuerza, tips saludables

La prevención resulta vital cuando de preservar la masa muscular se trata. Si somos conscientes de que a partir de los 35 años, tenemos que ser más asertivos a la hora del ejercicio, alimentarnos bien y descansar, seremos capaces de vivir una adultez saludable.

Instituciones médicas de prestigio confirman que a partir de los 30 años se inicia la sarcopenia, un proceso constante de disminución de masa y fuerza muscular. Sin embargo, el envejecimiento, y la pérdida de masa muscular no es sinónimo de debilidad. Expertos de Harvard Health y Cleveland Clinic ofrecen un mensaje esperanzador: adoptar hábitos saludables y estratégicos es la clave para frenar, e incluso revertir, esta pérdida y asegurar la vitalidad física a largo plazo.

Una máquina perfecta

El cuerpo humano es una máquina increíblemente adaptable, pero también está sujeto a un ciclo biológico de desarrollo y declive. Los especialistas en medicina deportiva y geriatría coinciden en que, en silencio y sin darnos cuenta, el proceso de pérdida de masa muscular, conocido como sarcopenia, comienza mucho antes de lo que se podría suponer: alrededor de los 30 años.

Este proceso afecta tanto a hombres como a mujeres y, si no se interviene, puede acelerarse con el paso de las décadas, comprometiendo progresivamente la fuerza, el equilibrio y la calidad de vida. La sarcopenia no solo reduce la capacidad de levantar objetos, sino que también afecta el metabolismo, la densidad ósea y la respuesta inmunológica.

Expertos de centros como el Hospital Brigham and Women’s, Harvard Health y Cleveland Clinic insisten en que esta realidad no debe ser motivo de resignación, sino un llamado a la acción. El envejecimiento es una oportunidad para intervenir de manera proactiva y proteger nuestra vitalidad física.

Estrategias fundamentales para intervenir a tiempo

Frenar la pérdida muscular y promover la hipertrofia (crecimiento muscular) se basa en dos pilares inseparables: el ejercicio y la nutrición.

-El ejercicio de resistencia como prioridad

La intervención más efectiva y científicamente respaldada para combatir la sarcopenia es el entrenamiento de resistencia o fuerza. A diferencia del ejercicio aeróbico (como correr o nadar), que es excelente para la salud cardiovascular, el entrenamiento de fuerza es el único que genera las microlesiones necesarias en las fibras musculares para obligarlas a repararse y crecer más fuertes.

Levantamiento de pesas: Utilizar pesas libres, máquinas de gimnasio o bandas de resistencia. Lo importante es desafiar constantemente a los músculos con una carga progresivamente mayor. Se recomienda incorporar este tipo de entrenamiento al menos dos o tres veces por semana.

Utilizar pesas libres, máquinas de gimnasio o bandas de resistencia. Lo importante es desafiar constantemente a los músculos con una carga progresivamente mayor. Se recomienda incorporar este tipo de entrenamiento al menos dos o tres veces por semana. Movimientos compuestos: Priorizar ejercicios que involucren múltiples grupos musculares a la vez, como sentadillas, levantamiento de peso muerto, flexiones de brazos y lunges (zancadas). Estos ejercicios son más eficientes para estimular el crecimiento muscular en general.

Nutrición enfocada en la proteína

El músculo necesita materia prima para repararse y crecer. Con el envejecimiento, la capacidad del cuerpo para sintetizar proteínas disminuye, un fenómeno conocido como “resistencia anabólica”. Por lo tanto, la ingesta proteica debe ser estratégica.

Aumento de la ingesta: Los especialistas sugieren aumentar la cantidad de proteína en cada comida. Fuentes como carnes magras, pescado, huevos, lácteos y legumbres son esenciales.

Los especialistas sugieren aumentar la cantidad de proteína en cada comida. Fuentes como carnes magras, pescado, huevos, lácteos y legumbres son esenciales. Distribución inteligente: Es crucial distribuir la ingesta de proteínas a lo largo del día, en lugar de concentrarla solo en la cena. El cuerpo solo puede sintetizar una cierta cantidad por vez; por lo tanto, consumir porciones de 20 a 30 gramos en el desayuno, el almuerzo y la cena optimiza el proceso de reparación muscular.

Consejos para preservar la movilidad

Además de la fuerza y la nutrición, los expertos resaltan otros factores cruciales para mantener la funcionalidad:

Vitamina D y calcio: Estos nutrientes son vitales para la salud ósea, que está directamente ligada a la salud muscular. Asegurate de que tus niveles de vitamina D sean óptimos, generalmente a través de la suplementación, especialmente en regiones con poca exposición solar.

Estos nutrientes son vitales para la salud ósea, que está directamente ligada a la salud muscular. Asegurate de que tus niveles de vitamina D sean óptimos, generalmente a través de la suplementación, especialmente en regiones con poca exposición solar. Hidratación y descanso: La regeneración muscular ocurre durante el descanso, especialmente mientras dormimos. Priorizar un sueño de calidad es tan importante como el entrenamiento. Asimismo, la deshidratación afecta el rendimiento y la reparación muscular.

La regeneración muscular ocurre durante el descanso, especialmente mientras dormimos. Priorizar un sueño de calidad es tan importante como el entrenamiento. Asimismo, la deshidratación afecta el rendimiento y la reparación muscular. Movilidad diaria: Evitar el sedentarismo es fundamental. Incluso en días de descanso, asegúrese de moverse, caminar y estirar. El movimiento constante mantiene la flexibilidad y previene la rigidez articular.

Al integrar el entrenamiento de fuerza y una nutrición rica en proteínas como hábitos permanentes, es posible mantener la fuerza y la vitalidad, asegurando una vida activa y plena mucho después de la marca de los 30 años. Ser conscientes de esto, marca la diferencia.