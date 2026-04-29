Paula Chaves y Zaira Nara: Un abrazo entre telas

Lo que comenzó como un encuentro fortuito en un atelier de moda terminó siendo el “broche de oro” para un conflicto que llevaba años en el freezer mediático. ¿Amistad recompuesta?

Paula Chaves rompió el silencio tras su cruce con Zaira Nara y, aunque hubo risas y recuerdos compartidos, la modelo fue tajante sobre el estado real de su vínculo: la paz ha regresado, pero la amistad aún espera en la sala de espera.

El mundo del espectáculo argentino tiene sus propias leyes de gravedad y, tarde o temprano, los astros que alguna vez brillaron juntos vuelven a colisionar. Tras años de una distancia que parecía insalvable y versiones cruzadas que alimentaron horas de televisión, Paula Chaves y Zaira Nara protagonizaron el reencuentro menos pensado. El escenario no fue un estudio de televisión ni un evento de gala, sino la intimidad de un atelier de moda, donde el azar —o el destino— decidió que era momento de volver a verse cara a cara.

Paula Chaves, fiel a su estilo frontal pero sereno, no esquivó las preguntas de la prensa y dio detalles sobre este acercamiento que muchos ya tildan de reconciliación, aunque ella prefiera usar términos más cautos. “Un broche de oro”, definió la conductora ante las cámaras de Desayuno Americano, dejando entrever que el tiempo ha hecho su trabajo de erosión sobre los rencores del pasado.

El factor “Moro”: El puente hacia el pasado

Lo que facilitó que el hielo se rompiera no fue un reclamo, sino la nostalgia. Según relató Chaves, la reciente pérdida de su perro Moro fue el disparador de una charla fluida. Zaira, quien fue parte fundamental de la vida de Paula durante los años en que ese perro llegó a su hogar, recordó anécdotas que suavizaron el ambiente de inmediato.

“Ella vivió toda esa era. Nos pusimos a hablar mucho ahí. Me decía: ‘¿Te acordás cómo estabas loca con ese perro?’”, recordó Paula con una sonrisa. Ese lenguaje compartido de recuerdos comunes permitió que la media hora que pasaron juntas en el local de ropa fluyera con una naturalidad que parecía perdida. Sin embargo, detrás de las risas por anécdotas caninas, subyace una realidad más compleja.

¿Amigas o conocidas con buena onda?

A pesar del abrazo y la calidez del momento, Paula fue extremadamente cuidadosa al definir el estatus actual de la relación. Para ella, la palabra “reconciliación” todavía queda grande. “Es un montón hablar de eso. No sé si sirve decir que estamos amigadas”, sentenció.

La conductora reconoció que la herida que provocó el distanciamiento (vinculado en su momento a la relación de Zaira con Facundo Pieres, ex de Paula) dejó cicatrices que una charla fortuita no puede borrar de un plumazo. “Pasaron cosas entre nosotras, cada una tiene su punto de vista. Nos debemos una charla profunda”, agregó, marcando una clara distinción entre la civilidad y la intimidad recuperada.

La diplomacia del “está todo bien”

El mensaje de Chaves es una lección de madurez mediática. Entiende que, en un círculo tan pequeño como el de la moda y la televisión argentina, evitar al otro es un esfuerzo agotador e innecesario. “Nos van a ver en los eventos, vamos a tomar una copa, a reírnos y a charlar, pero no hay un vínculo”, explicó con honestidad brutal.

Hoy, la relación entre Paula y Zaira se encuentra en una suerte de “limbo cordial”. Existe la posibilidad de cruzarse sin tensiones, de compartir un brindis y de disfrutar de la compañía mutua en público, pero las puertas de sus casas todavía no se han vuelto a abrir la una para la otra.

La paz como punto de partida

El encuentro en el atelier marca el fin de la guerra fría, pero no necesariamente el inicio de una nueva era de mejores amigas. Paula Chaves cerró la entrevista asegurando que, por ahora, “reina la paz”, y eso parece ser suficiente para ambas. El abrazo existió, fue genuino y sirvió para desactivar la incomodidad de los eventos futuros.

Si esa “charla profunda” llegará a concretarse en el ámbito privado es un misterio que solo el tiempo —y las ganas de ambas— podrá develar. Por lo pronto, el “multiverso” de las modelos vuelve a estar en equilibrio, demostrando que incluso las peleas más mediáticas pueden encontrar su punto de distensión entre percheros y recuerdos compartidos.