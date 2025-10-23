Pasión Prohibida se viene tranca: Çağatay, Yildiz y Ender sufren un accidente automovilístico y Doğan termina presa

Los frenos del auto de Çağatay no funcionan. Todo termina muy mal y Doğan, sin esperarlo, va camino a usar un traje de rayas permanente. Mirá lo que se viene en la novela de las tardes de El 9 Televida.

Doğan y Çağatay no se pueden ni ver, ambos se pelean por el amor de Yildiz pero esa pelea tendrá un final, y uno no muy bueno – para ninguno de los dos-. Sin pensar en las consecuencias de sus acciones ponen en peligro la vida de quien supuestamente más querían.

En el episodio de este jueves vimos cómo Doğan manda a alterar los frenos del auto de Çağatay, lo que termina en una tragedia de 3; pues con él iban Ender y Yildiz.

Cuando el empresario se da cuenta de que Yildiz va en el mismo auto que el padre de Halit Can, le pide a su mujer que se baje. Pero ya es muy tarde.En cuanto Çağatay percibe que los frenos no funcionan intenta detener el coche haciendo un giro, con tan mala suerte de que el vehículo sale desprendido por un barranco.

El coche da muchas vueltas sobre sí mismo y se golpea contra el suelo, destrozándose por completo con Yildiz, Ender y Çağatay dentro.

Luego de esto, la novela muestra un salto temporal bastante grande. Lo próximo que se verá tiene lugar dos años después del accidente.

Finalmente, Yildiz está embarazada del empresario y cuando va a la oficina a darle la gran noticia escucha como el padre de Kumru habla con uno de sus trabajadores sobre el asesinato de Çağatay.

Tras enterarse de esta noticia, la hija de Asuman decide contar todo lo sucedido a la policía y denunciar a su marido por todo lo que ha hecho. El empresario acaba en la cárcel pagando por sus errores.

Pasan dos años y Kumru va a visitar a su padre a la cárcel. Él le pide que le enseñe fotos de su hija. “Es una preciosidad, Kumru, la niña se parece cada día más a ti”, le dice Doğan. Todo era risas hasta que la modelo nombró a Yildiz. En ese momento, todos los recuerdos invaden a Doğan. “Pronto volveré, pondré todas las cosas donde tienen que estar y acabarán sus sueños”, termina diciendo.

¿Qué sucederá ahora que el empresario salga de la cárcel?