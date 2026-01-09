Pasión Prohibida: qué hará ahora que descubra que su hija es la novia de su amante

Atónita y confundida, Handan se enfrenta ahora a una encrucijada: cómo reaccionará ante esta sorprendente verdad. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Handan no se va a Londres, a pesar de que ha hecho creer a todos que sí lo hizo. Intentando saber qué está tramando Doğan al querer alejarla de Estambul, empieza a investigar por su cuenta sin imaginarse jamás lo que va a descubrir. Así de picante e intrigante se viene Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Recientemente, Handan ha descubierto que el médico está saliendo con otra persona. Tras investigar, ha averiguado que la mujer se llama Ezgi y, al encontrarse su hombre de confianza con la empleada de Doğan en la floristería donde le dijeron que trabajaba, ha decidido visitarla para hablar con ella.

Lo que no esperaba es que al llegar a la casa de la empleada, se encontraría con una realidad completamente diferente. Kumru le ha abierto la puerta y, para su sorpresa, ha besado a Selim al recibir un ramo de flores.

Impactada, Handan se ha dado cuenta de que madre e hija están saliendo con el mismo hombre. Atónita ante esta situación, Handan debe decidir qué hacer ahora que sabe toda la verdad.

Desde el momento en que Selim le salvó la vida, Kumru no ha dejado de pensar en él. Sin embargo, para protegerse de que se acerquen a ella solo por su estatus social, sigue fingiendo ser otra persona.

Selim, sin saber la verdad sobre Kumru, cree que ella se llama Ezgi y que proviene de una familia modesta. El médico ha sido sincero en sus sentimientos hacia ella, sin sospechar que está enamorado de una mujer que tiene una vida muy diferente de la que cree.

Ahora, Kumru deberá enfrentar la verdad. ¿Qué hará Handan? Para saber todo y más, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida, todas las tardes al término de Aldatmak.