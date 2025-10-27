Pasión Prohibida: Doğan quiere conocer a su hija, ¿podrá?

Doğan sale de la cárcel con varios propósitos en mente, entre ellos: conocer a su hija. ¿Se lo permitirá Yildiz? Mirá lo que va a suceder en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Ahora que Doğan ya pagó su sentencia en prisión, regresa a la vida social. El empresario vuelve con una nueva novia y muchos propósitos, entre los que se destaca poder conocer a la hija que tuvo con Yildiz; pero además, quiere vengarse de ella y como la mujer lo sabe, ¿le permitirá interactuar con la pequeña? Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.

El empresario lleva mucho tiempo deseando este momento, pero para su desgracia es un momento un poco agridulce porque la pequeña Yildizsu no lo conoce y eso le causa mucho dolor. “Por tu culpa, la niña no me conoce porque la has apartado de mí” le dice a Yildiz.

Ella le contesta: “Tú dejaste a mi otro hijo sin padre” y Doğan, totalmente fuera de lugar, le reprocha a Yildiz que ella nunca lo quiso porque, de haber sido así, nunca lo hubiese enviado a la cárcel. Doğan por fin toma a su hija entre sus brazos para abrazarla. Todavía es muy pequeña, será cuestión de tiempo para que se acostumbre a él.