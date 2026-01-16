Parece chiste, pero no: la casa blanca publicó un video de Trump al ritmo de “Gasolina” de Daddy Yankee celebrando la baja del precio de los combustibles

La administración central de Estados Unidos publicó en TikTok, la red social que Trump supuestamente odia por ser de China, y utilizando un tema de un cantante latinoamericano, Daddy Yankee, un video en donde celebra la baja del precio de los combustibles.

Al ritmo de “Gasolina”, el icónico tema de Daddy Yankee, la Casa Blanca publicó un video en TikTok en el que Donald Trump celebró la baja en el precio de los combustibles. El video no sólo llamó la atención del público por la edición, sino que desató innumerables críticas a la administración norteamericana en medio de un creciente conflicto social que ya no sólo implica al país del norte, sino que escala a nivel mundial.

El video, de unos 35 segundos de duración, incluye el mensaje “Promesas hechas, promesas cumplidas” y asegura que en 43 de los 50 estados del país el precio del combustible se encuentra por debajo de los 3 dólares por galón (casi cuatro litros). En pocas horas, la publicación acumuló millones de visualizaciones y cientos de miles de reacciones, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados de la semana en plataformas digitales.

La elección de la canción no pasó desapercibida. “Gasolina”, lanzada en 2004, es uno de los mayores éxitos de la música urbana latina y una referencia cultural global. Su uso por parte de una cuenta institucional del gobierno estadounidense generó sorpresa, humor y también críticas.

Más allá de la canción, lo que muchos periodistas y economistas especializados en economía y derecho internacional subrayan es que esta baja en el precio de los combustibles, que claramente se debe a que Estados Unidos ahora dispone, ilegalmente, del combustible de Venezuela no traerá buenos resultados a mediano y largo plazo en temas inflacionarios.

No obstante, el mayor punto de crítica radica en que la administración se dedica a hacer estos videos – bizarros- mientras una creciente crisis social interna se desató en el Estado de Minnesota, a su vez que el mundo está en vilo por las amenazas de parte de Trump de hacerse, como sea, de Groenlandia.