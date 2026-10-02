“Para poder volver a su casa”: el contundente comunicado sobre la salud de Mirtha Legrand

La evolución de Mirtha Legrand trae alivio a sus familiares y al público argentino. A dos semanas de su reingreso al Sanatorio Mater Dei debido a una descompensación respiratoria derivada de una neumopatía, la institución médica emitió un nuevo comunicado oficial que confirma notables mejorías en su cuadro clínico.

Crece la expectativa por la salud de Mirtha Legrand. Este viernes 2 de octubre, el Sanatorio Mater Dei dio a conocer un nuevo parte médico firmado por su director, el Dr. Enrique Echagüe, en el que se detallan los avances de la diva de 99 años tras haber sido reingresada el pasado 18 de septiembre por un cuadro de neumopatía. La Chiqui transita una etapa clave en habitación común, rodeada por un equipo multidisciplinario que trabaja con un objetivo claro: preparar todo para su esperado regreso a casa.

Según precisó el documento firmado por el director médico de la clínica, el Dr. Enrique Echagüe, la conductora de 99 años atraviesa la fase final del tratamiento fuera de las áreas de cuidados especiales.

Seguimiento kinésico y nutricional: la antesala del regreso a casa

El parte médico difundido al mediodía de este viernes fue contundente respecto al rumbo que tomó la atención de la diva: “La Sra. Mirtha Legrand se encuentra en proceso de recuperación para poder volver a su casa. Permanece en una habitación común con seguimiento kinésico, nutricional y clínico”, detalló la autoridad del centro de salud.

Asimismo, desde la institución señalaron que, de no mediar ningún inconveniente ni cambio imprevisto en su estado de salud, la próxima actualización oficial sobre la salud de la diva se emitirá el próximo lunes.

El camino del cuadro que preocupó a todos

Cabe recordar que el proceso de internación de la diva comenzó a mediados de septiembre por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Tras recibir un primer alta el domingo 13 y regresar a su departamento de la avenida del Libertador, el viernes 18 sufrió una recaída respiratoria por neumopatía que obligó a los médicos a rehospitalizarla para evitar complicaciones mayores.

Con el correr de las jornadas, La Chiqui respondió de manera favorable a los esquemas antibióticos y de kinesiología respiratoria, permitiéndole sumar actividad física progresiva y mantenerse de buen ánimo.

Aunque las autoridades médicas prefirieron no fijar una fecha y hora exactas para el alta definitiva, confirmaron que los cuidados actuales buscan consolidar su recuperación para que regrese a su domicilio con la máxima seguridad asistencial.