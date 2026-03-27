Papelón y risas en Gran Hermano: Brian Sarmiento atendió el teléfono dorado “a medio vestir” y recibió un castigo doble

El gran protagonista fue el exfutbolista Brian Sarmiento, quien demostró que su rapidez en la cancha sigue intacta, aunque esta vez la aplicó en una situación bastante comprometida.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió este jueves una de las galas más desopilantes desde su inicio. El gran protagonista fue el exfutbolista Brian Sarmiento, quien demostró que su rapidez en la cancha sigue intacta, aunque esta vez la aplicó en una situación bastante comprometida que se vio en El 9 Televida.

Todo comenzó cuando el teléfono —que en esta edición especial es de color dorado— empezó a sonar. En ese preciso instante, Sarmiento se encontraba en el baño atendiendo sus necesidades. Fiel a su estilo, salió disparado por el pasillo con los pantalones bajos para asegurarse de ser el primero en atender, provocando un estallido de risas entre los televidentes.

El “beneficio” que terminó en bumerán

Al levantar el tubo, la voz de Gran Hermano le dio una misión explosiva: debía elegir a 10 compañeros para dejarlos fuera de la fiesta temática del próximo sábado 28 de marzo. Sin saber que había una “letra chica” oculta, Brian armó su lista negra:

La Maciel

Yipio

Nazareno Pompei

Lola Tomaszeuski

Lolo Poggio

Manuel Ibero

Juanicar

Andrea del Boca

Franco Poggio

Pincoya

Tras generar un clima de tensión y recibir los reproches de los elegidos, apareció en pantalla Santiago del Moro para revelar el giro final. El conductor le comunicó a Brian que, por el solo hecho de haber atendido, él también quedaba automáticamente excluido del evento.

El remate, con el exfutbolista pasando del poder absoluto a quedarse sin fiesta junto a sus “víctimas”, cerró una de las noches más divertidas del reality, consolidando este blooper como uno de los momentos virales de la edición.

No te pierdas lo que se viene este viernes al término de Bahar y con grilla modificada de horarios por el partido de Argentina y Mauritania.