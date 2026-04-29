Pampita y Martín Pepa, ¿Separados?

La calma después de la tormenta parece haber llegado con un matiz de distancia. Yanina Latorre lanzó una bomba informativa al asegurar que la modelo y el polista habrían puesto fin a su relación hace semanas.

En el vertiginoso universo sentimental de Carolina “Pampita” Ardohain, los rumores de crisis suelen viajar más rápido que las confirmaciones oficiales. Sin embargo, esta vez las piezas del rompecabezas parecen encajar en una dirección concreta: la separación de Martín Pepa. La encargada de encender la mecha fue, una vez más, Yanina Latorre, quien detalló una serie de pruebas y silencios que dejarían a la modelo nuevamente en el bando de las solteras.

El silencio que aturde

La primera señal de alerta surgió de la falta de respuesta. Latorre confesó haber intentado contactar a ambos protagonistas sin éxito. “Le escribí ayer y hoy a la mañana y no me contestó. Entiendo que cree que puede crecer el rumor. Martín Pepa tampoco me contesta”, señaló la panelista, subrayando que cuando el entorno cercano calla, suele ser porque la verdad es incómoda.

A este hermetismo se le sumó un movimiento digital sugerente: el polista decidió poner su cuenta de Instagram en modo privado, un refugio clásico de quienes buscan evitar el escrutinio público tras un quiebre. Pero el dato más revelador surge del análisis de sus interacciones: el último “like” de Pepa a las publicaciones de la modelo data de los primeros días de abril, una eternidad en tiempos de amores virtuales.

El desplante en los Martín Fierro

Uno de los escenarios donde la distancia se hizo más evidente fue la reciente entrega de los premios Martín Fierro. Yanina, quien compartió cercanía con la modelo durante la ceremonia, observó detalles que para muchos pasaron desapercibidos. A pesar de haber subido al escenario a recibir una estatuilla, Pampita no dedicó un solo segundo de su discurso al polista.

“Nunca habló de él, solo hizo videollamada con sus hijos cuando ganó. Cuando subió y recibió el premio, nunca lo nombró a Martín, solo a sus nenes”, relató Latorre. Este vacío nominal llamó la atención, considerando que en sus relaciones anteriores la conductora solía ser sumamente demostrativa y efusiva con sus parejas en momentos de triunfo profesional.

La teoría de la “segunda ruptura”

Según la información que maneja Latorre, esta no sería la primera crisis del vínculo. Al parecer, Pepa habría tomado la decisión de distanciarse durante uno de sus viajes al país. “En uno de sus viajes a Argentina, él la habría dejado. Ahora me dicen que pasó lo mismo”, explicó la panelista.

Sin embargo, la historia podría tener un capítulo de reconciliación en el horizonte. Según trascendió, Pampita tendría planeado un viaje a Estados Unidos durante el mes de mayo con la intención firme de “recomponer” el vínculo y darse una nueva oportunidad lejos del ruido mediático de Buenos Aires.

La prueba de fuego: “Más o menos”

Quizás el indicio más contundente surgió de una charla grabada para Infobae entre Pampita y Carmen Barbieri. Durante la entrevista, el tema del amor salió a la luz. Cuando Carmen le preguntó por su presente sentimental, la respuesta de la modelo fue tan breve como demoledora: “Más o menos”.

Aunque las amigas de la modelo se dividen entre quienes aseguran que “están re bien” y quienes deslizan un dudoso “parece”, la realidad es que el lenguaje corporal y la falta de apoyo digital de Martín Pepa pintan un panorama gris. Por ahora, Pampita elige el refugio de sus hijos y su trabajo, mientras el mundo espera saber si el viaje a Estados Unidos será el renacer del amor o el sello definitivo de una despedida.