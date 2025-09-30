Pampita víctima de la inseguridad y un robo que golpeó su corazón

La reconocida conductora no solo sufrió la sustracción de objetos de valor y dinero, sino que los delincuentes se llevaron algo que para ella era invaluable: el único registro digital de su hija Blanca, fallecida en 2012.

En el apacible y exclusivo Barrio Parque, un hecho de inseguridad ha generado conmoción. La tranquilidad de la zona se vio alterada por un robo que trascendió la mera pérdida material, transformándose en una herida personal y profunda. La víctima, la reconocida conductora y modelo Pampita Ardohain, no solo sufrió la sustracción de objetos de valor y dinero, sino que los delincuentes se llevaron algo que para ella era invaluable: el único registro digital de su hija Blanca, fallecida en 2012.

Sin embargo con el correr de las horas, se pudieron recuperar los teléfonos robados con los videos y fotos de Blanquita, algo que la acongojada conductora agradeció visiblemente afectada.

Un plan calculado y un golpe silencioso

La forma en que se produjo el robo sugiere una planificación meticulosa. Los investigadores manejan la hipótesis de que los delincuentes contaban con información precisa sobre los movimientos internos de la vivienda. Esperaron el momento en que la casa estuviera completamente vacía. La modelo se encontraba fuera del país, en un evento en España, y sus hijos y el personal de servicio tampoco estaban en el hogar.

Los ladrones actuaron con sigilo y eficacia. Cortaron la electricidad para desactivar el sistema de seguridad y entraron por la parte trasera de la propiedad, un modus operandi que refuerza la teoría de que conocían la distribución de la casa y los puntos vulnerables. Una vez adentro, se movieron con rapidez, llevándose dinero en efectivo y objetos de valor, entre ellos varios teléfonos celulares.

Un tesoro de valor incalculable

Si bien la pérdida material es significativa, el golpe más duro para Pampita fue la sustracción de los dispositivos móviles. Estos no solo contenían información personal, sino que eran el único repositorio de videos y fotografías de su hija Blanca, su hija fallecida que en 2012. Para la modelo, estas imágenes son tesoros de un valor incalculable, recuerdos que no pueden ser reemplazados por ningún bien material.

En declaraciones a la prensa, Pampita se mostró profundamente dolida y conmovida. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esos videos y fotos, que tienen un valor incalculable para mí”, expresó llorando.

Su dolor se hizo palpable cuando, tras el robo, pudo recuperar los celulares. “Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado. Trabajo mucho y vivo bien, pero lo único importante que había en mi casa eran esos teléfonos. Después, todo lo demás, son pavadas”, confesó con lágrimas en los ojos, dejando en claro que su verdadera preocupación no era la riqueza material, sino el legado emocional de su hija.

Este lamentable episodio trasciende la crónica policial y se convierte en un reflejo del impacto emocional que puede tener la inseguridad.