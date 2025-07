Pampita se disculpó con María Vázquez

La modelo y conductora comunicó por medio de sus redes, el “malentendido” que se habría generado con la esposa de Adolfo Cambiaso reavivando una vieja polémica

Días atrás, un antiguo conflicto entre Pampita y María Vázquez volvió a resurgir en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando la jurado de Los 8 Escalones (eltrece) fue consultada sobre las declaraciones de la modelo y su marido Adolfo Cambiaso, vinculadas al universo del polo y que podían interpretarse como una crítica hacia ella. La influencer reaccionó de forma tajante, sin embargo, este viernes, decidió aclarar sus dichos.

“Iba a escribir algo para poner acá en mi Instagram, pero dije si hago un video capaz es mejor. Hace unos días me agarraron en la puerta del canal y me dijeron que María Vázquez había dicho cosas y el notero me decía que lo había dicho por mí. Yo no chequeé la información, no vi la nota y por haber dado esa entrevista se generó todo un tema que después levantaron los portales y hoy, cuando vi las repercusiones de lo que había pasado por esa nota, no me sentía cómoda. Así que averigüé el teléfono de María con el doctor de mis hijos. Él me lo pasó y le pregunté a María si podíamos hablar”, comenzó diciendo Pampita a la cámara, dirigiéndose hacia sus más de ocho millones de seguidores.

Luego, la modelo confesó que se puso en contacto con Vázquez y dio detalles de la charla que tuvieron: “Le dije que no me gustaba esto que había pasado, que nunca me habían hecho sentir mal en ningún lado y que había visto la nota y que ella no había hablado mal de mí en ningún lado tampoco. Entonces lo quería aclarar porque estoy en una etapa que no quiero generar estas cosas y estas rivalidades de mujeres no me gustan, no las quiero en mi vida y no quiero esa versión mía tampoco. Me parecía bien explicarle la situación, pedirles disculpas y sí, por haber dado esta entrevista, se generó todo un tema cuando ellos nunca me habían nombrado”.

El principio del conflicto

El conflicto había comenzado con la difusión de una nota en el marco del estreno de En el nombre del polo, una miniserie de una reconocida plataforma que tiene como protagonista a Adolfo Cambiaso. En una entrevista para promocionar el proyecto, María Vázquez afirmó: “Todo lo que el polo implica, todo lo que es después del polo, postpartidos, Adolfito fue siempre la peor parte del polo”. A su lado, el propio Cambiaso completó: “Mucho careta, mucha gente que no tiene nada que ver con el deporte. Van a sacarse una foto o a ver si ven a algún príncipe”.

Esa frase generó todo tipo de repercusiones. Como consecuencia, una cronista interceptó a Pampita para consultarle su opinión al respecto. La modelo respondió: “No entiendo a quién se refiere. ¿A los patrones que le compran caballos a su marido? ¿O al público que mira polo y por eso el polo existe?”.

Luego profundizó: “Seguro que no se refiere a mí porque Martín le compra muchos caballos a su marido. Así que no se va a meter con alguien que le compra tantos caballos para sus patrones”. Pampita dejó en claro que consideraba fuera de lugar las declaraciones de la modelo. Sin embargo, y luego de escuchar bien lo que Cambiasso y Vázquez, decidió poner paños fríos a sus dichos, y habló con María.