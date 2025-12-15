 Pampita desfiló en el show de María Becerra, y estallaron las redes

En una de las noches más memorables de la escena musical argentina, Carolina Pampita Ardohain, protagonizó un momento inolvidable. al ingresar al escenario en el concierto de María Becerra, en el Monumental. La modelo lució un espectacular diseño de Marcelo Giacobbe, denominado “The Butterfly Effect”.

En una de las noches más memorables de la escena musical argentina, Carolina “Pampita” Ardohain protagonizó un momento inolvidable que causó un doble impacto entre los concurrentes al concierto de María Becerra. En la mitad de uno de los temas de la cantante, Pampita apareció desfilando en la extensa pasarela, con un diseño de Marcelo Giacobbe, denominado “The Butterfly Effect”.

Con un diseño de transparencias, y un escote de vértigo, la modelo no solo acaparó los flashes, sino que generó una ovación masiva, confirmando el poder del glamour en el show business.

Un show de gran impacto

El concierto de una superestrella requiere, a menudo, la presencia de íconos que eleven el espectáculo más allá de la música. Esto fue precisamente lo que ocurrió cuando Pampita, hizo su aparición sorpresa en un evento multitudinario. Su look no fue una simple elección de vestuario; fue una declaración de alta costura que fusionó arte, movimiento y una estudiada sensualidad.

El diseño era una obra maestra de construcción sobre el cuerpo femenino. Confeccionado íntegramente en una tela sumamente liviana y de carácter traslúcido, el vestido jugaba constantemente con lo que revelaba y lo que insinuaba, dejando una significativa parte de piel al descubierto, bajo el velo del color escarlata.

En la parte frontal, el diseño estaba definido por un escote en V de vértigo, que se extendía dramáticamente hasta la altura del torso, creando una línea vertical que estilizaba la figura. Bajo esta capa aérea de seda, un body de idéntico color garantizaba la sofisticación y el soporte, resolviendo el desafío de la transparencia con equilibrio y elegancia.

Pero la verdadera magia del diseño se concentraba en la silueta. Las mangas largas eran el corazón conceptual de la prenda: extremadamente amplias y fluidas, se extendían como una capa vaporosa a los lados del cuerpo. Este detalle arquitectónico no solo aportaba un volumen inesperado, sino que —fiel al nombre “Efecto Mariposa”— simulaba el aleteo con cada movimiento de la modelo, llenando el escenario de dramatismo y dinamismo visual.

La puesta en escena

Pampita modeló en el estadio Monumental de River Plate ante cerca de 80 mil personas, pasando por el escenario 360 del espectáculo, en la intro de la canción “Sexo es la moda”, cuando la cantante cambia a su alter ego más sexy.

El paso de ‘Pampita’ por la improvisada pasarela causó sensación en redes sociales, donde muchos destacaron la belleza y la presencia de la argentina de 47 años.

“Espectacular Pampita”, “No existe mujer en la Argentina que camine con más presencia y espectacularidad” o “La reina de Argentina”, fueron algunos comentarios que dejaron sus seguidores tras su paso por el Monumental de River.

El estilismo

Para un vestido de tal impacto visual, el estilismo de belleza debía ser el ancla. Pampita optó por una estética de glamour pulido pero natural, que no compitiera con el traje.

Su cabello, a cargo de Valentín del equipo de Zacarías Guedes, se lució suelto y peinado con una raya al medio, con ondas suaves que aportaban una textura fresca y femenina, evitando la rigidez de un recogido formal.

El maquillaje, realizado por Estefanía Novillo, siguió esta pauta de contraste: se optó por una definición contundente en los ojos, asegurando que la mirada se destacara bajo las luces del escenario, mientras que los labios se mantuvieron en un tono nude o natural. Esta elección garantizó que toda la atención se centrara en la energía, el color y la espectacularidad de la prenda.

La respuesta del público no se hizo esperar: el estadio entero rompió en una ovación, confirmando que el look de Pampita fue mucho más que un vestido; fue un momento cumbre de la moda en el espectáculo, donde el diseño de Giacobbe se convirtió en sinónimo de triunfo y glamour.