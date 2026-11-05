Palas a la obra en MasterChef Celebrity: los famosos sufrieron un exigente desafío culinario con la cocina norteña

n el arranque de la sexta semana de MasterChef Celebrity Argentina 2026, diez famosos se enfrentaron a un viaje culinario hacia el norte argentino con un complejo desafío técnico: preparar platos libres con proteínas cocinadas a la sal, una prueba que exigió velocidad, estrategia y el uso de baldes y palas.

Las estaciones de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse para dar inicio a una nueva semana de competencia bajo la conducción de Wanda Nara y la exigente mirada del jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen. Diez reconocidos concursantes regresaron al estudio con el objetivo de ganarse un lugar en la ansiada gala de beneficios que se vio en Mendoza por El 9 Televida.

Inspiración norteña y el desafío de cocinar “a la sal”

La temática de la noche transportó a los participantes directamente a las Salinas Grandes, ubicadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Con un tiempo límite de 60 minutos, el jurado les retó a presentar un plato libre acompañado de su respectiva guarnición y salsa, utilizando una técnica que a muchos dejó descolocados.

Para despejar dudas, Damián Betular explicó los detalles del procedimiento: “Cuando decimos ‘a la sal’ hablamos de una proteína totalmente cubierta por sal y claras que debe estar cocinada en el horno. En síntesis, lo que deben lograr es un horno de sal dentro del otro horno”.

Palas, baldes y una dificultad extra

Lejos de ser una prueba sencilla, Maru Botana y Dolli Irigoyen revelaron el condimento sorpresa de la gala: los ingredientes principales se encontraban en el minimercado del estudio, mientras que la sal debía recolectarse al frente del plató utilizando baldes de un kilo y palas, una tarea que desató risas y tensión a partes iguales entre los competidores.

El exigente staff de cocineros de la noche estuvo conformado por Julieta Nair Calvo, Mike Amigorena, Campi, Luck Ra, Nazareno Casero, Sebastián Presta, Marta Fort, Karina Mazzocco, Luciana Geuna y Julieta Poggio.

Los beneficios de Karina Mazzocco

Por haberse consagrado con una medalla en la ronda anterior, Karina Mazzocco disfrutó de privilegios clave para encarar la prueba:

Se adueñó de la primera fila de estaciones para quedar más cerca de la sal, desplazando a Nazareno Casero.

Obtuvo la habilitación para utilizar los hornos empotrados ubicados debajo del balcón.

Eligió a tres compañeros para compartir ese beneficio de infraestructura.

Tras analizar sus opciones, Karina decidió otorgar los hornos especiales a Luck Ra, Marta Fort y Campi, marcando el pulso estratégico del inicio de una semana que promete emociones al límite en la pantalla de El 9 Televida.

Seguí todas las galas y los desafíos de la cocina más famosa del país en El 9 Televida.