Orgullo nacional: Eva De Dominici a un paso de sumarse al nuevo universo de Superman

Según informó el prestigioso medio The Hollywood Reporter, la intérprete es una de las candidatas firmes para sumarse al elenco de la secuela de Superman, la nueva gran apuesta de DC Studios.

La actriz argentina Eva De Dominici vuelve a ser noticia en Hollywood, pero esta vez por un proyecto que podría cambiar su carrera para siempre. Según informó el prestigioso medio The Hollywood Reporter, la intérprete es una de las candidatas firmes para sumarse al elenco de la secuela de Superman, la nueva gran apuesta de DC Studios bajo la dirección de James Gunn.

Un casting de alto impacto en Atlanta

Eva De Dominici habría participado recientemente de las etapas finales de selección en Atlanta, donde se llevan a cabo las pruebas de cámara. La argentina compite por el codiciado papel con otras figuras en ascenso como Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten.

La elección de Gunn para esta etapa del proceso refuerza el perfil internacional que la actriz viene construyendo desde hace años, tras su participación en proyectos junto a estrellas como Bruce Willis y su protagónico en series para el mercado estadounidense.

¿Quién es Máxima, el personaje que interpretaría?

El papel en disputa es el de Máxima, una reina alienígena del planeta Almerac. En los cómics de DC, es conocida por su fuerza sobrehumana y una moral ambigua que la ha llevado a ser tanto una feroz enemiga como una aliada estratégica del “Hombre de Acero”.

Creada a finales de los años 80, Máxima llega a la Tierra con la intención de encontrar una pareja a su altura para perpetuar su linaje real, lo que genera un conflicto inmediato con Superman. Se espera que, en esta adaptación cinematográfica, el personaje tenga un rol central dentro de una trama que ya cuenta con villanos confirmados.

El nuevo universo de Superman

La película, que forma parte del reinicio de la franquicia, contará nuevamente con David Corenswet como Superman, Rachel Brosnahan como Lois Lane y el talentoso Nicholas Hoult en la piel del icónico Lex Luthor.

Si bien James Gunn mantiene un estricto hermetismo sobre la decisión final, la posibilidad de que una argentina se ponga el traje de una de las guerreras más poderosas de los cómics ha generado una enorme expectativa en todo el país.