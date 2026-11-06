Orgullo nacional en Las Vegas: Bizarrap y Nathy Peluso confirmaron sus presentaciones en vivo para los Latin GRAMMY 2026

La cuenta regresiva para la gran fiesta de la música latina está en marcha. La Academia Latina de la Grabación anunció los primeros artistas confirmados que dejarán su huella en el escenario de la 27ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY 2026, que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Entre las grandes sorpresas se confirmó la actuación en vivo de los argentinos Bizarrap y Nathy Peluso.

Las expectativas para la próxima edición de los premios más importantes de la música hispanoamericana continúan en ascenso. Tras dar a conocer los detalles de la ceremonia, que tendrá como epicentro la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, la Academia confirmó qué estrellas subirán al escenario para ofrecer los shows más esperados de la noche.

Los artistas argentinos que encenderán el escenario en vivo

Si bien la lista de figuras internacionales anunciadas incluye a nombres de peso como Karol G, Bad Gyal, Grupo Niche y DJ Premier, la cuota argentina tendrá un rol protagónico arriba de las tablas. Los productores y músicos Bizarrap y Nathy Peluso fueron confirmados oficialmente como parte de los artistas que realizarán presentaciones musicales en vivo durante la gala.

Ambos artistas llegan con un presente excepcional, consolidando el impacto de la escena urbana y pop de nuestro país a nivel global.

Un aluvión de nominaciones nacionales

La presencia argentina en Las Vegas no se limitará únicamente a los shows en vivo. Nuestro país cuenta con una imponente lista de nominados que compiten en las categorías más disputadas de la edición 2026:

Las grandes categorías: El joven prodigio de Morón, Milo J , junto al dúo CA7RIEL & Paco Amoroso , acaparan gran parte del protagonismo al competir en la codiciada terna de Álbum del Año, compartiendo espacio con figuras internacionales de la talla de Rosalía, Karol G, Anitta y Jorge Drexler.

Rock, pop y géneros urbanos: La representación nacional se completa con la participación de Fito Páez, Babasónicos, Trueno, Dillom, 1915, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Usted Señalemelo, Nathy Peluso y Yami Safdie.

Tradición y producción: El tango dice presente con Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla. En el plano técnico y de producción, suman nominaciones Santiago Ruiz, “Tatool” y Federico Vindver.

La cita imperdible con lo mejor de la música continental tendrá lugar el próximo 12 de noviembre.