Nuevo programa para Vero Lozano? ¿Y Cortá Por Lozano?

Vero Lozano tendrá un nuevo programa. Acá todos los detalles.
Luego de la resonante crítica al Martín Fierro de Susana Giménez, Vero Lozano confirmó que tendrá a cargo un nuevo programa de televisión. ¿De qué se trata? y ¿qué pasará con Cortá Por Lozano?, enterate acá.
El programa que condujo Vero Lozano junto a Wanda Nara sobre Masterchef podría entenderse como una señal de lo que se viene próximamente a la pantalla de El 9 Televida. Es que Rodrigo Lussich reveló: “Le van a dar un programa con la gente que sale de Masterchef los domingos a la noche”.
Tras el anuncio, fue la propia Lozano quien manifestó de qué tratará su nuevo ciclo. La idea es que salga los domingos a la noche cuando se conozca quién es el eliminado de Masterchef Celebrity.
“Chef al diván” tendrá al último eliminado que contará las sensaciones durante el reality de cocina y tras quedar afuera por la decisión de los jurados.
De esta manera, Telefe apuesta por una metodología similar a la que utilizaron en 2021 con “Taxi Chef”, conducido por Robertito Funes Ugarte. Pero, en esta oportunidad, retomando la profesión de Vero como psicóloga.
La inclusión de este nuevo programa no significa el fin de Cortá por Lozano, que seguirá saliendo normalmente.