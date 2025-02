¿Nuevas reglas en Gran Hermano?

El reality de las noches de Canal 9 Televida implementará nuevas reglas que incluyen la participación de los exjugadores de las últimas ediciones. Mirá lo que se viene en ‘Gran Hermano’.

Todo cambió este lunes en ‘Gran Hermano’. La expulsión de Luca Figurelli del reality de Canal 9 Televida abrió el juego para que las reglas cambien. Su vacante dejó un vacío que Santiago del Moro no tardó en contestar lo que se venía.

A través de las redes sociales, Santiago del Moro anunció que un exparticipante de las últimas tres ediciones podrá ingresar en su lugar, pero solo si el público lo elige mediante voto positivo.

El conductor del reality realizó el comunicado con un mensaje claro y contundente: “¡Atención! ¡Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los exparticipantes de las últimas tres ediciones de Gran Hermano que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener ‘el Golden Ticket’ que pueden hacerlo!”. Además, detalló que “el próximo lunes, una vez finalizada la gala de eliminación, el público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa”.

El joven de 18 años, que había reingresado recientemente gracias al repechaje, fue descalificado por revelar información del exterior, una de las reglas más estrictas del juego. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la cantidad de advertencias previas que había acumulado antes de su expulsión definitiva.

Según detalló Gran Hermano, el competidor había sido sancionado en reiteradas ocasiones veces por hablar de más. Como castigo, ya había sido enviado a placa y se le había prohibido participar en la prueba del líder. Sin embargo, el participante volvió a romper las reglas cuando, tras una pelea con Chiara, reveló que el grupo de Luz, Luciana y Santiago tenía mayor apoyo y que su propia alianza, junto a Lourdes y Martina, no contaba con la misma fuerza.

El dueño de la casa no dejó pasar la infracción y, en un discurso contundente, dejó en claro que no podía tolerar más desobediencias dentro del certamen. “Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo” expresó en un tono severo.

Cabe destacar que debido al feriado de carnaval del próximo lunes y martes la gala de eliminación del domingo pasó al día lunes en Canal 9 Televida.