¡Noche negra en Gran Hermano! Doble salida, ataque de pánico y un adiós que dejó a todos en shock

Lo que debía ser una eliminación rutinaria se transformó en un caos que terminó con dos participantes fuera de competencia: “La Maciel”, quien abandonó por una crisis de salud, y Martín Rodríguez, el nuevo eliminado por el voto del público.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió este lunes una de sus galas más dramáticas y accidentadas y así se reflejó en la pantalla de El 9 Televida. Lo que debía ser una eliminación rutinaria se transformó en un caos que terminó con dos participantes fuera de competencia: “La Maciel”, quien abandonó por una crisis de salud, y Martín Rodríguez, el nuevo eliminado por el voto del público.

El colapso de “La Maciel”: del alivio al ataque de pánico

La noche comenzó con una placa de tres pesos pesados: Nazareno Pompei, La Maciel y Martín. El primer sobre de Santiago del Moro trajo una noticia que parecía ser un alivio: La Maciel fue la primera salvada por la gente.

Sin embargo, la alegría duró apenas segundos. La participante, que ya venía golpeada tras ser notificada por una denuncia de explotación en su contra, sufrió una fuerte subida de presión y un ataque de pánico en vivo. Tras ser asistida por médicos y conversar en el Confesionario, tomó la decisión más difícil: abandonar la casa por voluntad propia. “Lo importante es que te sientas bien”, le dijo Gran Hermano antes de que Jessica cruzara la puerta ante el desconsuelo de sus compañeros.

El público decidió: Martín es el nuevo eliminado

A pesar del abandono voluntario de La Maciel, el juego no se detuvo. Santiago del Moro anunció que la votación del público seguía vigente para el mano a mano final entre Nazareno y Martín.

Finalmente, el conductor reveló que Martín Rodríguez debía abandonar la casa. La noticia cayó como un balde de agua fría, especialmente para Yanina Zilli, quien rompió en llanto y se colgó de su compañero al grito de: “¡No quiero que se vaya! ¡Te quiero acá!”. Martín se despidió de la casa en una salida doblemente dolorosa, dejando un vacío estratégico enorme en la competencia.

Una semana marcada por la tensión y el castigo

Cabe recordar que esta doble salida se produce en el marco de una sanción colectiva sin precedentes. Los participantes enfrentan una semana de “supervivencia” extrema: tienen el presupuesto para comida reducido a la mitad, solo una hora de agua caliente por día y el gimnasio y la piscina clausurados por los “hombres de negro”.

Con el ingreso reciente de Fabio Agostini (desde México) y la amenaza constante de Pincoya de también dejar el reality tras su fuerte cruce con Brian Sarmiento, la “Generación Dorada” atraviesa su momento más crítico.

¿Quiénes quedan en carrera?

Tras las salidas de anoche, la lista de eliminados y abandonos sigue creciendo (sumándose a nombres como Andrea del Boca, Kennys Palacios y Franco Poggio). Ahora, los jugadores que quedan dentro deberán reorganizar sus alianzas para la próxima gala de nominación.

Seguí todo lo que pasa en la casa más famosa por la pantalla de El 9 Televida.