Noche de triunfo y sabor: Campi, Mike Amigorena, Sebastián Presta y Marta Fort conquistaron el balcón en MasterChef Celebrity

La exigente prueba de cocina norteña con técnica a la sal dejó a sus primeros grandes ganadores en MasterChef Celebrity Argentina 2026. Tras convencer al jurado con preparaciones cuidadas, sabores logrados y buenas elecciones de ingredientes, Campi, Mike Amigorena, Sebastián Presta y Marta Fort se consagraron como los mejores de la noche y aseguraron su pase directo al balcón en la pantalla de El 9 Televida.

El inicio de la sexta semana en las cocinas más famosas del país dejó la vara altísima. Con el desafío de preparar un plato libre a la sal inspirado en las Salinas Grandes, se abrió la nueva semana de competencia de MasterChef Celebrity en El 9 Televida. Así, los participantes debieron demostrar destreza y creatividad frente al exigente jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen. Tras la tensa prueba, cuatro concursantes lograron destacarse y subir al codiciado balcón.

Los cuatro platos que brillaron en la noche

Campi: El humorista preparó un pollo bebé acompañado de papas hervidas y salsa andina. Durante la devolución, aprovechó para rendirle homenaje a Dolli Irigoyen, a quien calificó como “maestra de maestros”. Damián Betular elogió el resultado, mientras que Irigoyen destacó el toque peruano de las papas.

Mike Amigorena: El actor sorprendió al jurado con un besugo acompañado de batata al plomo y salsa beurre blanc. Aunque le costó enumerar los componentes de su salsa al momento de explicarlo, los chefs coincidieron en que el plato estaba muy sabroso, y Maru Botana lo alentó a “no ser amarrete” con las preparaciones y animarse a más.

Sebastián Presta: Apostó por un solomillo con salsa agridulce y milhojas de papa. Aunque su aspecto exterior hizo bromear a Betular diciendo que “parecía de Halloween”, el sabor se llevó todos los aplausos. Dolli le sugirió únicamente que un poco menos de papa habría perfeccionado el plato.

Marta Fort: La influencer se convirtió en la última en enterarse de su pase al balcón gracias a una exitosa trucha a la sal con gremolata y papines a la sartén. Aunque tuvo un divertido desliz al intentar hacer un juego de palabras con su nombre y Purmamarca, su plato no falló y Betular destacó: “La esencia del sabor está y produce alegría”.

Con la tranquilidad de tener el pase asegurado, los cuatro famosos observarán desde arriba el desarrollo de las próximas galas en la pantalla de El 9 Televida.