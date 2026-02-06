Noche de gloria y caos en MasterChef Celebrity: medallas, escándalo y una torta que terminó en desastre

vangelina Anderson y Sofía “La Reini” Gonet brillaron con sus preparaciones, mientras que Miguel Ángel Rodríguez protagonizó el momento más crítico de la gala. MasterChef Celebrity, el rey de las noches de El 9 Televida.

La semana 16 de MasterChef Celebrity dejó emociones opuestas: desde el reconocimiento por ejecuciones impecables hasta un episodio caótico que expuso la presión extrema del reality culinario de El 9 Televida. Entre logros destacados y mucha tensión, la competencia volvió a demostrar que nada está asegurado en las cocinas más famosas de la televisión.

Por un lado, Evangelina Anderson y Sofía “La Reini” Gonet se consagraron con sus tortas arcoíris y obtuvieron las medallas de la semana gracias a su precisión técnica y presentación. El jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, destacó la fidelidad de las preparaciones, la calidad de las cremas y el equilibrio en los bizcochos. Anderson se quedó con la medalla dorada y La Reini, con la plateada, consolidando su crecimiento en la competencia.

Sin embargo, la noche también tuvo su costado más dramático con Miguel Ángel Rodríguez, quien atravesó una de las jornadas más tensas desde su ingreso al certamen. El actor sufrió la desaparición de su buttercream en pleno desafío y, visiblemente alterado, intentó continuar a contrarreloj mientras el clima en el estudio se volvía cada vez más incómodo.

La situación empeoró cuando su torta arcoíris se derrumbó por completo sobre la mesada, reflejando el desgaste y la presión del momento. Aun así, decidió seguir adelante y presentar su plato.

En la devolución, Donato de Santis valoró el sabor y el esfuerzo, pero Germán Martitegui fue contundente con las críticas técnicas y con el resultado final. Finalmente, el actor recibió el delantal gris, cerrando una noche marcada por la frustración.

Entre triunfos y tropiezos, la competencia confirma que cada gala puede cambiar el rumbo de los participantes y que, en estas cocinas, la exigencia no da respiro.

