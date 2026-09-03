Noche clave en Bahar: el estallido entre Uras y Seren que le dejará en claro a la doctora Özden que aún hay futuro

En el imperdible capítulo que se emitirá este jueves por la pantalla de El 9 Televida, Bahar intentará aconsejar a Seren antes de que tome una decisión apresurada. Sin embargo, una fuerte interrupción de Uras desatará un cruce cargado de celos por la aparición de un exnovio, permitiendo a la protagonista comprender que la historia de amor entre ellos sigue intacta.

La pantalla de El 9 Televida emitirá este jueves un episodio fundamental en la trama de Bahar, la exitosa ficción turca que cautiva al público mendocino. En el próximo capítulo, los conflictos de pareja y los secretos familiares subirán la temperatura en los pasillos del hospital.

Bahar buscará a Seren para tener una charla franca de mujer a mujer. En su rol de suegra y aconsejando desde la experiencia, le sugerirá que piense detenidamente cada paso antes de precipitarse a firmar el divorcio. Sin embargo, la conversación tomará un rumbo insospechado cuando Uras interrumpa la reunión tras haber escuchado detrás de la puerta.

Celos, un exnovio y la cizaña de Maral

El cruce estallará cuando salga a la luz el tema de la nueva vivienda de Seren. Incapaz de contener sus impulsos, el joven médico le exigirá explicaciones al enterarse de que Ekrem, un exnovio de la joven que ingresó como paciente a urgencias, le ofrecerá una casa para mudarse al saber de la separación. “¿Cómo es que todavía tiene tu número?”, reaccionará Uras, invadido por los celos.

La tensión aumentará todavía más cuando Seren descubra que fue Maral quien le contó la novedad a Uras para sembrar discordia entre ellos. Lejos de quedarse callada, Seren dejará en claro que confrontará a la residente antes de tomar cualquier determinación sobre su futuro.

La revelación de Bahar

Presente durante toda la discusión, la doctora Özden analizará la gestualidad, las miradas y los reclamos de la pareja. Lejos de preocuparse, la escena le aportará una profunda tranquilidad: la intensidad del enojo y los reproches mutuos dejarán al descubierto que el amor sigue intacto.

Bahar entenderá al instante que donde hay celos aún hay sentimiento, concluyendo firmemente que Uras y Seren no se divorciarán. El desarrollo completo de este cruce y sus consecuencias esta noche en la pantalla de El 9 Televida.